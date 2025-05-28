Filiz Akın\'a Anıt: Sanat Koleksiyonu Salonu Açıldı

TED Üniversitesi'nde sinema oyuncusu Filiz Akın 'ın anısına, 'Filiz Akın Köksal Özel Sanat Koleksiyonu Salonu' açıldı.

TED Üniversitesi'nde sinema yıldızı Filiz Akın adının ölümsüzleşeceği 'Filiz Akın Köksal Özel Sanat Koleksiyonu Salonu' açılışına, Filiz Akın Köksal'ın eşi Sönmez Köksal, Filiz Akın'ın oğlu Oyuncu İlker İnanoğlu, Oyuncu Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, ABB Başkanı Mansur Yavaş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, katıldı. Açılışta duygusal anlar yaşanırken, davetliler Filiz Akın adına açılan salondaki sergiyi gezdi. Etkinlikte, Filiz Akın'ın yazdığı yemek kitabında yer alan özel bir brownie tarifi hazırlanarak konuklara ikram edildi. Aynı zamanda Akın'ın "Hayatın Provası Yok" kitabı da açılışta satışa sunuldu. Kitaptan elde edilecek tüm gelir, Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna aktarılacak ve başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.

PEHLİVANOĞLU: MEŞALEMİZİ SON DAKİKAYA KADAR TAŞIDI

Açılış konuşmasını yapan TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, "Ben de o şanslı kişilerden biriydim. Filiz Akın Köksal'la beraber mütevelli üyeliği yaptık ve ailemizin hepsinden daha fazla bizim meşalemizi son dakikaya kadar taşıdı. Hatta ve hatta bıraktığı vasiyetiyle son dakikadan son anıya da taşıdı. Bizlere düşen sorumluluk değerlerimizi yaşatmaktır, bugün Türkiye'de binlerce çocuğa burs veren, binlerce öksüz çocuğu okutan, Türkiye'ye yayılan meşaleleriyle Türkiye'nin geleceğini gönül yağı meşalesiyle aydınlatmaya çalışan derneğimiz olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Sizlerin de bize eşlik etmesinden büyük onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.

SÖNMEZ KÖKSAL: MANSUR BAŞKANA VE YONCANIN İKİ YAPRAĞINA TEŞEKKÜR EDERİM

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, ise eşi Filiz Akın'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile olan anılarını hatırlatarak, "Mansur Başkan'a burada mevcudiyeti için çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce Filiz'i doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Beypazarı'na davet ettiğinde orada geçirdiğimiz bir iki gün ve özellikle dağ evindeki geceyi hiçbir zaman unutmadı. Küçüklüğünden itibaren dolma yerine daha dolma diyemediği için doğma dediğini Mansur Başkan'a söylemişti. Eksik olmasın kendisi de daha sonra İstanbul'dayken bizleri hiç Beypazarı'nın o lezzetli dolmalarından mahrum bırakmadı. Kendisine Filiz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dört yaprağı olan yoncanın da iki yaprağı burada. Kendilerine de mevcudiyetleri için çok teşekkür ediyorum. Sultanım dediği Türkan Hanımı özellikle selamlıyorum. Çünkü telefonda sık görüşürlerdi. Filiz hep kendisine 'sultanım' diye hitap ederdi" dedi.

HÜLYA KOÇYİĞİT: ONU ZARİF BİR ORKİDEYE BENZETİRDİM

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit ise Filiz Akın'ı beyaz bir orkideye benzettiğini söyleyerek, "Öyle zarif, öyle nadide. Bugün hem öğrencisi hem de mütevelli heyeti üyesi olduğu bu köklü okulda TED Koleji'nde hepimizin hayatında çok özel bir yer edinmiş olan Filiz Akın'ı anıyoruz. Ama siz de beni anlıyorsunuz gerçekten kelimeleri peş peşe kullanmakta dahi zorluk çekiyorum. Hepimizin hayatında o kadar özel bir yer edindi ki o zarafetiyle, asaletiyle, nezaketiyle hep örnek bir insan oldu Filiz. Bu çok anlamlı ve bizler için biraz da zor olan günde onun adını, bu okulun bir salonunda yaşatılacak olması ve bunun için hazırlanması buna emek veren tüm kişileri teşekkürle anmak istiyorum" diye konuştu.

TÜRKAN ŞORAY: ONA MANOLYAM DERDİM

Türk sinemasının Sultan lakaplı yıldızı Türkan Şoray, hayatında yaptığı en zor konuşmalardan birini gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Canım Hülya da onu bir çiçeğe benzetmiş. Ben de onunla her telefon konuşmamız da attığım her mesajda 'manolyam' derdim manolyam, Filizim. Hep böyle başlardık konuşmaya. O da bana çok güzel şeyler söylerdi. Yani bugün buraya gelene kadar onun aramızda olmayışının gerçekliğiyle yüz yüze gelmemeye çalıştım hep. Ama bugün burada bu gerçekle karşı karşıyayız. Ama onun bizi duyduğuna eminim. Çünkü bir de o zaten burada yıllar önce buralarda koşmuş, kahkahalar atmış, üzülmüş, sevinmiş. Buralarda anısı var. Zaten o buralarda. Yani öyle bir boşluk ki bu anlatılmaz" ifadelerinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise şöyle konuştu;

"Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş zarifliğiyle, yaşamıyla, duruşuyla, kalemiyle ve eğitime verdiği destekle örnek bir isimdi Filiz Akın Köksal. Yeşilçam'ın altın yıllarında Türk kadınının zarafetini, gücünü entelektüel birikimini temsil ederken sonraki yıllarda yazdığı kitaplarla, ekranlardaki programlarıyla her daim üretmeye, anlatmaya ve paylaşmaya devam etti. Filiz Akın Köksal'ın belki de belirgin yönlerinden birisi de yaşamı boyunca taşıdığı nezaketi hiç yitirmemesiydi. Biz tabii Kültür Turizm Bakanlığı olarak sadece eserleriyle değil değerleriyle de topluma yön veren sanatçılarımızın kıymetli mirasına sahip çıkmayı bir sorumluluk biliyoruz"