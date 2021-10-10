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İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği - Son Dakika

İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği

10.10.2021 21:34
İzmir'de

İzmir'de Şanlıurfa'nın tanıtımını sağlamak amacıyla "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

İzmir'de Şanlıurfa'nın tanıtımını sağlamak amacıyla "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özşavlı, Mehmet Kasım Gülpınar, Ahmet Akay, Aziz Aydınlık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkanı Koçali Al, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile kentte yaşayan Şanlıurfalılar katıldı.

Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin normalleşmesiyle müzikleri ve çiğ köfteleriyle Ege'nin incisi İzmir'de tanıtım günü düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte vatandaşlara bölgenin tarihini, müziğini ve çiğ köftesini tanıtacaklarını belirten Beyazgül, "Tüm İzmirlilere, buradaki federasyonlarımıza, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer beye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir karşılama oldu. Güler yüzle, sevgiyle, muhabbetle bir karşılama. Çiğ köftemiz de o şekilde yoğruluyor, çiğ köftemizin içine de sevgimizi koyuyoruz ve İzmirlilerle paylaşacağız. " diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir ve Şanlıurfa'nın kardeş şehir olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'dan gelen sanat ve gastronomi tırı, etkinliğe katılan misafirlere tescilli lezzet olan çiğ köfte ikramında bulundu.

Etkinlik yöreye özgü türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.

İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği

Zeynel Abidin Beyazgül, Tunç Soyer, Şanlıurfa, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği - Son Dakika
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