Hatay'da 3 Bin 800 Yıllık Çivi Yazılı Kil Tablet Bulundu - Son Dakika
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Hatay'da 3 Bin 800 Yıllık Çivi Yazılı Kil Tablet Bulundu

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:06

Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen ve Akadca 'kent satışı sözleşmesi'ne ilişkin bilgiler veren çivi yazılı kil tablet bulundu. Tablet, Alalah'ın bilinen ilk kralı Yarim-Lim'in başka bir kenti satın almak için yaptığı anlaşmayı içermektedir. Tablet, Orta Tunç Dönemi'ne ait olup, bölgedeki kralların ekonomik güce sahip olduğunu göstermektedir.

Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen ve Akadca "kent satışı sözleşmesi"ne ilişkin bilgiler veren çivi yazılı kil tablet bulundu.

Kentte büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki afet, Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkenti Alalah'ın bulunduğu belirlenen Reyhanlı ilçesindeki höyüğü de etkiledi.

Saray duvarları kalıntılarının bazı bölümlerinde deprem sonrası hasar oluşan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde onarım ve koruma çalışması başlatıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat A kar'ın başkanlığındaki 25 kişilik ekiple yürütülen işlemler, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra geçmişe ışık tutan yeni bulgulara da ulaşılmasını sağladı.

Çalışma kapsamında duvar molozlarını kaldıran ekip, kalıntıların arasında çivi yazılı kil tablet buldu.

Akadca dilindeki tablette yapılan ilk incelemede, Alalah'ın bilinen ilk kralı Yarim-Lim'in başka bir kenti satın almak için yaptığı anlaşmayı içeren bilgiler tespit edildi.

"Bozulmamış şekilde çıkması çok heyecan vericiydi"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar, AA muhabirine, Aççana Höyük'teki sezon kazısında bu yıl onarım ile koruma çalışmasına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kalıntılar arasında bulunan ve 3 bin 800 yıl öncesine tarihlendirilen tabletin formunun sağlam olduğunu vurgulayan Akar, "Höyükte yıkılan birkaç duvarın molozunu kaldırırken karşımıza hiç el değmemiş, bozulmamış şekilde bir tabletin çıkması çok heyecan vericiydi." dedi.

Akar, eserin tarihinin, Orta Tunç Dönemi'ne uzandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Orta Tunç olarak tanımladığımız dönemde bu bölgenin krallarının ekonomik güce sahip olduğunu görüyoruz. Bunun da yazılı belgelere yansıdığı şaşırtıcı örneklerle karşımıza çıkıyor. Bu tablette, Alalah'ın bilinen ilk kralı Yarim-Lim'in başka bir kenti satın almak istediğini ve bu vesileyle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu bize aslında bu bölgedeki kralların başka bir kenti satın alabilecek ekonomik güce ve potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

Eserin üzerinde anlaşmaya şahitlik edenlerin isimleri de var

Tabletin, dönemin ekonomik yapısının anlaşılmasına da katkı sağlayacağını dile getiren Doç. Dr. Akar, "Tabletin üzerinde bu satışa şahitlik eden, büyük ihtimalle kentin önemli kişilerinin adı da yer alıyor. Bir anlamda o dönemde şahit listesinin var olduğunu görüyoruz. Eser, özellikle o dönemin ekonomik yapısını, kentler arasındaki ilişkiyi, ekonomik ve politik modeli anlamak adına son derece eşsiz bir örnek olarak karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.

Akar, eserin incelenmesinin ardından müzeye teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Cumaali Doğan: Konulan resim İskenderun sahili, haber Hatay. Hiç coğrafya okumadınız mı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Saray, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 3 Bin 800 Yıllık Çivi Yazılı Kil Tablet Bulundu - Son Dakika


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