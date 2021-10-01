Üye Girişi
Konya Gastrofest başladı - Son Dakika

Konya Gastrofest başladı

01.10.2021 20:08
Konya Gastrofest başladı, System.String[]

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Konya GastroFest başladı.

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Konya GastroFest başladı. Festivale Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın katılımcı ve 300'e yakın şef katılıyor. Festivalin ilk teması ise 'Aşçı Dede' olacak. Türkiye'nin birçok bölgesinden de yemekler festivalde yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya gastronomisini tanıtmak amacıyla 1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenecek GastroFest'in açılışı gerçekleştirildi. Festivale, Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın katılımcı ve 300'e yakın şef katılıyor. Festivalin ilk teması ise Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli'ye ithafen 'Aşçı Dede' olacak. Festivalde Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan'dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanında paneller, söyleşiler ve atölye çalışması yapılacak. Festivale gelenler, yemeklerin yapılma süreçleri ve sonrasını görebilecek. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen aşçılar da kendi yöresel yemeklerini sergileyecek.

'BU MEDENİYETİ YAŞATMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'Konya'nın Çatalhöyük ile başlayan yolculuğundan sonra birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her dönemin en önemli şehirlerinden birisi olmayı başardığını anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ecdadımız Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda Anadolu'yu bir ev olarak kendine yurt edindiğinde Konya'yı da başkent ilan etmiş. Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda orada yüzyıllardır elde ettiği medeniyeti, mutfak kültürünü yolda harmanlayarak ve coğrafyada bulduklarıyla pişirerek, buna da saray kültürünü katarak ortaya bir medeniyet sunmuş. Biz de bugün bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli'nin yemek geleneğine değinen Başkan Altay, "Yemek kültürü, sadece damaklarımıza hitap eden bir kültürden ziyade Selçuklu ve Osmanlı medeniyetimizin tüm esintilerini, o dönemde yaşamış ecdadımızın bilgi ve birikimlerini, acılarını ve umutlarını ateşle harmanlayarak günümüze ulaştırması bakımından anlamlıdır. Ocaklarda sadece yemeklerimiz kaynamıyor, hamurumuz pişmiyor; aynı zamanda o yemeğin bizlere sunduğu kadim tarih, her ocakta yeniden doğuyor ve yeniden bizlerle buluşuyor." diye konuştu.'BU KONSEPTTE DÜNYADA BAŞKA BİR YEMEK FESTİVALİ DÜZENLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Festivali, Ateş Baz-ı Veli'ye ithafen Aşçı Dede temasıyla gerçekleştirdiklerini bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirten Başkan Altay, şöyle dedi: "Biz Konyalılar olarak daha çok evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri inşallah bu vesileyle misafirlerimize de sunmuş olacağız. Stant açan değerli belediyelerimize, Konyalı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Gastronomi Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum."


- Konya
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı
Konya Gastrofest başladı

Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Türkiye, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Konya Gastrofest başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi 19:54 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı 19:15 Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı 19:11 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi 18:32 Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi 17:39 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor         
19:57
Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı         
19:47
Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı         
19:11
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız         
18:38
Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı         
18:11
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım         
05:36
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 20:14:14. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Gastrofest başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement