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Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Bir süredir hastanede aort anevrizması tedavisi gören usta oyuncu Can Gürzap'ın 79 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu.

Oyuncu Can Gürzap\'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
02.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 11:10
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi gibi pek çok yapımda rol alan Can Gürzap hayatını kaybetti. 79 yaşında yaşama gözlerini yuman ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı, bir süredir hastanede aort anevrizması tedavisi görüyordu. Usta ismin ölümüyle yıkılan birçok sanatçı ise sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye paylaşımları yaptı.

IŞIL YÜCESOY

"Can! Arkadaşım, 60 yıllık dostum, sınıf arkadaşım, çocukluğum, gençliğim, anılarım! Can! nereye!"

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

BERNA LAÇİN

"Ah çok içim acıyor ah. Bu kadar zarif, kibar, beyefendi, asil, eğlenceli, entelektüel, yakışıklı, karizmatik, şık, sevimli kısaca dört dörtlük biri. Şoke oldum çok üzgünüm. Bir hastalığı olmadığını biliyorum aksine yaşıyla hiç ilgisi olmayacak şekilde dinamik ve karizmatik halini koruyordu. 2 gün önce biraz halsizlik ile doktora gittiğini ama önemli bir şey çıkmadığını biliyorum. Bugün yine halsizlik ve düşük tansiyon ile hastaneye gidip serum alıyor ve orada vefat ediyor. Hiç yaş 79 diye düşünmeyin. Her insan aynı zaman diliminde yaş almıyor. Can Gürzap dün karşılaşsanız dönüp dönüp bakacağınız ve konuştuğunuzda etkileneceğiniz biriydi. Ölüm ile hiç bağdaştırmıyorum zihnimde."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MELEK BAYKAL

"Ah ah Can'ım... Can hocam niye, neden. Ah kahroldum… Ne değerlisin bizler için of. Bilemedim ne yazacağımı nurlarda uyu."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

TOLGA ÇEVİK

"Birlikte oynama şansına da nail olduğum çok değerli büyüğüm Can Gürzap'ın vefatı hepimizi çok üzdü. Kıymetli sanatçı, değerli ses, bir centilmen. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CAN DÜNDAR

"Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

GÜLBEN ERGEN

"Hiç unutulmayacaksınız Can Gürzap. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SELÇUK YÖNTEM

"Hocam ne diyeceğimi bilemiyorum. Emeğin çok büyük bizde. Yazmak bile zor geliyor. Işıklar içinde ol."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

GÖKAY KALAYCIOĞLU

"Bana spikerliği öğreten koca adam. Bana eğitmenliği öğreten koca adam. Hayatıma ne çok dokunan koca adam. Hoşça kal. Üzüntümün tarifi yok. Mekanın cennet olsun Can Hocam. Ne güzel anılar biriktirdik."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

HAKAN PEKER

"Büyük usta Can Gürzap'ı kaybettik çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

JESS MOLHO

"Geçen gün programda vefat eden hocam Bülent Özveren diyeceğime Can Gürzap demiştim. Meğerse içime doğmuş. Allah rahmet eylesin. Bana ve bizlere kattığın her şey için çok minnettarız hocam, ustam. Allah rahmet eylesin."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

OKTAY KAYNARCA

"Uğurlar olsun hocam.. Mekanın cennet olsun…"

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

BARIŞ FALAY

"Can Gürzap yakışıklı ve güzel abim... İyi ki seni tanıdım. Yattığın yer incitmesin…"

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MİNE TUGAY

"Ah Can abim ah. Çok üzgünüm çok. Bin minnet ve bin saygıyla seni her zaman çok güzel hatırlayacağım. Bana, bize kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Başımız sağ olsun…"

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SİNAN AKÇIL

"Çok üzüldüm, elinde büyüdüğüm büyük adamlardan birini daha kaybettik. Annemin kadim dostu, birçok oyuncunun iyi diksiyon ve iyi konuşabilme sebebi. Hayatı çok keyifli yaşayan Can Gürzap'ı kaybettik. Mekanın cennet olsun. 7-8 yaşlarımda bana öğrettiklerin ve kahkahalarında hatırlayacağım seni."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MEHMET ALİ ERBİL

"Hocaların hocası; canım hocam mekanın cennet olsun, kabrin nurla dolsun. Vefatın bizler için büyük kayıp. Geride kalanlara sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ECE ERKEN

"Sene 2002... Aşk ve gurur adlı dizide Can abim babamı oynamıştı. Ondan ne çok şey öğrenmiştim. Allah rahmet eylesin. Tanıdığım en güzel insanlardan biriydi, çok üzüldüm."

Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

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Son Dakika Kültür Sanat Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika
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