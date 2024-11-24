Ozan Akbaba'dan 'Cihan' Karakterine Dair Açıklamalar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ozan Akbaba'dan 'Cihan' Karakterine Dair Açıklamalar

Ozan Akbaba\'dan \'Cihan\' Karakterine Dair Açıklamalar

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, canlandırdığı Cihan karakterinin adalet duygusu ve dizinin Mardin'deki çekimlerinden bahsetti. Her insanın içinde biraz Cihan olması gerektiğine vurgu yaptı.

24.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:38
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KANAL D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Ozan Akbaba, canlandırdığı 'Cihan' karakterini anlattı. Cihan'ın içindeki adalet duygusunu bastıramadığını vurgulayan Akbaba, "Her insanın içinde biraz Cihan olmalı" dedi.

ADALETE DÜŞKÜN

Ekranların sevilen oyuncusu Ozan Akbaba, Cihan Albora'nın fevri değil atak bir karakter olduğunu belirterek "İçindeki adalet duygusunu bastıramıyor, yeri geldiğinde annesi ya da farklı kişilerle adalet adına karşı karşıya geliyor. Adalete düşkün. Her insanın içinde biraz Cihan olmalı" dedi.

MARDİN ÇOK İYİ GELDİ

Akbaba, dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'in kendisine çok iyi geldiğine değinerek "Mardin'in dağı taşı hakikaten altın gibi. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz ve görüş mesafemizi çok azaltmışız. Uçsuz bucaksız Mezopotamya'ya doğru baktığınızda çok daha iyi hissediyorsunuz" diye konuştu.

GÜÇLÜ DİZİNİN GÜÇLÜ KADROSU

Uzak Şehir'in yapımını AyNA Yapım'ın üstlenirken senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

'Uzak Şehir' heyecan dolu yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ozan Akbaba'dan 'Cihan' Karakterine Dair Açıklamalar - Son Dakika

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