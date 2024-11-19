Perge Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Çeşme Yeniden Suya Kavuştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Perge Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Çeşme Yeniden Suya Kavuştu

Perge Antik Kenti\'nde 1800 Yıllık Çeşme Yeniden Suya Kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, Perge Antik Kenti'ndeki Kestros Çeşmesi 1800 yıl aradan sonra yeniden su akıtmaya başladı. Antik kentin restore edilmesi ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

19.11.2024 15:57  Güncelleme: 16:02
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk olarak Burdur'da Sagalassos Antik Kenti'ndeki Antoninler Çeşmesi'nde başlatılan, ardından Kibyra Antik Kenti'ndeki Anıtsal Çeşme'de devam eden tarihi çeşmelerin yüzyıllar sonra yeniden suyla buluşturulması çalışmaları kapsamında Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde nehir tanrısı Kestros'un adını taşıyan 1800 yıllık antik çeşme de yeniden suya kavuştu.

Antalya'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçesi sınırlarındaki Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış Perge Antik Kenti'nde, 1946'da Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatılan, ardından Prof. Dr. Jale İnan ve Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu tarafından sürdürülen kazı çalışmaları, bugün de Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe başkanlığında devam ediyor. Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülen ve Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve en güzel şehirler arasında sayılan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki antik kentin en görkemli tarihi çeşmesi Kestros'ta su akıtma işlemine yönelik 2 yılı aşkın süren çalışmalar tamamlandı.

APOLLONİOS'UN MEMLEKETİ

Yunan matematikçi Apollonios'un da memleketi olan Perge Antik Kenti'nde, Roma döneminde İmparator Hadrianus tarafından 2'nci yüzyıla tarihlenen ve nehir tanrıçası Kestros'un canlandırıldığı bir heykelin bulunduğu ve adını da verdiği çeşmeden 1800 yıl sonra yeniden su akmaya başladı. 2 yıl önce Aksu Belediyesi'nden getirilen bir arazözle antik çeşmede, su sisteminin çalışıp çalışmadığının tespiti için yapılan denemenin başarılı sonuç vermesi sonrasında DSİ'ye ait kanaldan çeşmeye su çekildi.

1800 YILLIK ÇEŞME

Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Dönmez, ilk su akıtma çalışmalarını 2022'de gerçekleştirdikleri antik çeşmede sistemin çalıştığını gördüklerini belirterek, "Ve o zamandan bu zamana kadar bir proje çalışması gerçekleştirdik. Bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında bakanlık destekleriyle birlikte bu projeyi nihayetinde hayata geçirdik. ve Kestros Çeşmesi olarak adlandırılan İmparator Hadrianus döneminde inşa edilmiş olan bu önemli yapı 1800 yıl sonra yeniden suya kavuştu" dedi.

TÜRKİYE'DE SU AKAN ÜÇÜNCÜ ANTİK ÇEŞME

Türkiye'de Sagalassos ve Kibyra antik kentlerinde bu şekilde su akan iki antik çeşme olduğunu dile getiren Dr. Aytaç Dönmez, "Yalnız bu çeşmenin onlardan biraz farkı var tabii ki. Bu fark da çeşmenin aktığı havuzun hemen devamında suyun aslında yaklaşık 700 metrelik lüks bir kanaldan bütün caddeyi katetmesi. Böylesi bir yapı aslında antik dönemde oldukça lüks olarak değerlendirilmekte. Perge Kestros çeşmesinin de aslında bu özelliğiyle diğerlerinden ayrılan bir farkı ortaya çıkıyor. Çeşmenin şu anda henüz restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmedi. Şu anda kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor hemen yanında. Bu kazı çalışmalarının akabinde de çeşmenin bir geniş kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştirilecek" diye konuştu.

ANTALYA TURİZMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu çeşmenin aynı zamanda bir kapı yapısı niteliğinde de olduğunu anlatan Dr. Dönmez, şunları söyledi:

"Hem bir çeşme yapısı aynı zamanda bir kapı. Çünkü hemen yanındaki tonozlu kemerli alanlardan yukarı doğru Akropole çıkan bir kapıyı da teşkil ediyor bu yapı. İki fonksiyonu var bu bağlamda. Bu yönüyle aslında Perge Antik Kenti için en özel yapılardan biri. Bu çeşme yapısı tabii ki her zaman buradan su akıtılması özellikle Antalya kültür varlıkları, Antalya turizmi için oldukça önemli olarak değerlendiriliyordu. ve bu konuda çok istek alıyorduk. Açıkçası tamamıyla bir restorasyon işinin ardından bunu yapmayı planlıyorduk. Ama tabii ki daha sonra yaptığımız gözlemler ve değerlendirmeler bunun restorasyon öncesinde de gerçekleştirebileceği konusunda bizleri ikna etti. ve bu bağlamda da Perge'de gördüğünüz gibi suya kavuşan bir çeşme ve bu çok güzel bir canlılık getireceğini düşünüyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Perge Antik Kenti'nde 1800 Yıllık Çeşme Yeniden Suya Kavuştu - Son Dakika

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