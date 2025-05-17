Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonu doğrultusunda başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bu uygulama kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de Gece Müzeciliği halkasına ekleniyor.
Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Sardes'in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sardes Antik Kenti gece müzeciliği kapsamına alınıyor - Son Dakika
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