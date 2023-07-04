Sultan Ahmet Camii kim, ne zaman yaptı? Sultan Ahmet Camii nerede, hikayesi nedir? Sultan Ahmet Camii tarihi ve özellikleri!

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SULTAN AHMET CAMİİ KİM YAPTI?

Sultan Ahmet Camisi, Sultan I. Ahmet tarafından 17'nci yüzyılda Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır.

SULTAN AHMET CAMİİ NE ZAMAN YAPILDI?

Sultan Ahmed Camii, Sultan I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Temeli H. 1018 (M. 1609) de, bizzat Sultan tarafından tö­renle atılan camiin yapımı için, mimarına her türlü kolaylığın sağlandığı biliniyor. Camiin mimarı, Sinan'ın ölümünden sonra Başmimarlığa getirilen Mehmet Ağa'dır. Bu büyük mimar, Sultan Ahmed Camii'ni, Koca Sinan'ın kullanmadığı bir yere, Ayasofya'nın karşısına dikmiştir. Bunun büyük bir iddia olduğunda kuşku yoktur. Bunda, bir İslâm eserinin, bir Bizans eseriyle açık olarak karşılaştırıla­bilmesi düşüncesinin egemen olduğu muhakkaktır. Böyle bir düşünce, o zamanın genel bir düşüncesi olmalıdır. Çünkü, mi­marın yapacağı esere, bulunduğu alanın düzenlenmesi için Sultan bütün emirleri vermiştir. Burada, camiye yer açmak için bir çok yapının meselâ, Mehmet Paşa Sa­rayı ve Arslanhane gibi binaların yıktırıldığı biliniyor. Ayrıca aynı yerde Bizans yapıları da bulunuyordu. Cümle kapısı ve mahfildeki kitabeler, caminin yapımının H.1025/M.1616 yılın­da tamamlandığını gösteriyor. Gerçekten de Sultan I. Ahmet tarafından bu tarihte açılan cami, aslında tam manasıyla H. 1026 yılında bitirilmiştir.

SULTAN AHMET CAMİİ NEREDE?

Sultanahmet Mahallesi, At Meydanı Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Kendi adıyla anılan semtte, tam Ayasofya'nın karşısına oturtulmuş olan Sultan Ahmed Camii, 17. yüzyılda, Mimar Sinan'ın yapı anlayışı içinde inşa edilmiş bir şahaserdir. Sinan 1588 yılında öldüğü zaman, Osmanlı klâsik mimarisinin tüm eserlerini vermiş ve kendi mimarî ekolünü devam ettirecek mimarları da yetiştirmiş­ti.

SULTAN AHMET CAMİİ HİKAYESİ NEDİR?

Sultan Ahmet Camii veya Sultânahmed Camiî, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami; mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ile büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılar tarafından "Mavi Camii (Blue Mosque)" olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 1935 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camii konumuna ulaşmıştır.

Aslında Sultanahmet Camii külliyesiyle birlikte, İstanbul'daki en büyük eserlerden biridir. Bu külliye bir cami, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır.

Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate şayan en önemli yanı, 20.000'i aşkın İznik çinisiyle bezenmesidir.[2] Bu çinilerin süslemelerinde sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki motifleri kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane olmaktan öteye taşımıştır. Caminin ibadethane bölümü 64 x 72 metre boyutlarındadır. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23,5 metredir. Caminin içi 200'den fazla renkli cam ile aydınlatılmıştır. Yazıları Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubarî tarafından yazılmıştır. Çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye oluşturur ve Sultanahmet, Türkiye'nin altı minareli ilk camiidir.

SULTAN AHMET CAMİİ TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ

Sultan Ahmed Camii, kareye yakın iki plândan oluşmakta; bunun birini avlu di­ğerini de harim meydana getirmektedir. Cami, yüksek bir subasman üzerindedir. Mimar Mehmet Ağa'nın camiin zeminini yer seviyesinden yükselttiğine bakılırsa, onu belli bir seviyeden itibaren çevreye göstermek istediğine kuşku yoktur. Ayasof­ ya'mn karşısında yapacağı binanın, daha yüksek görünmesini istediği anlaşılabilir. Bunun için, camiin yalnız iç avlu ve harimi için bir set yapılmıştır. Ayrıca Ayasofya'mn civarında duran bir insan­ ın, camii nasıl göreceği çok iyi hesap­ lanmıştır. Çünkü Ayasofya'mn Sultan Ah- med Camii'nden görünüşü, kitleli, oturak­lı, massif bir etki yapmasına rağmen, Sul­tan Ahmed, harem ve avlu kesimi ile pano­ ramik pramidal bir siluet vermekte ve si­lueti de altı minare yere raptetmektedir. Böylece Ayasofyayönünden Sultanahmed'e ince zarif bir siluet kazan­dırılmak istenmiştir. Mimar Mehmed Ağa'nın mümtaz bir mimar olduğunu söy­lemeye gerek yoktur. Egli'nin dediği gibi, Mimar Mehmet Ağa da, dahî bir mimar­dır. Bu bakımdan eserini Ayasofya'mn karşısına koyduğu anlaşılabilir. Sinan, Dikkat edilirse, Ayasofya'yı kendi başına bırakmıştır.

Camiin önünde ve iki yanında geniş bir dış avlusu olup bunun çevresi pencereli du­varlarla çevrilidir. Bu avluya, üçü cephede olmak üzere sekiz kapıdan girilir. Şadır­van avlusu 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbe ile çevrilidir. Mermer döşemeli bu geniş sahanın orta­sında altı mermer sütunlu şadırvan, saha­nın azametini gösterir. Şadırvanın kemer­leri, kabartma olarak rûmi geçmelerle ve köşebentleri yine kabartma lâle ve karan­fil motifleri ile bezelidir. İç avluya, biri cepheden ve ikisi yandan olmak üzere her biri merdivenli üç kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, o zamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Bu kapıların başka yerlerden getirildiği iddiaları yanlıştır; İstanbul'da yapılmışlardır.

Cami harimi, kareye yakın bir plânda olup 64x72 boyutlarındadır. Bir esas kubbe ile dört yarım kubbeden meydana gelmiş­tir. Yarım kubbeler eksedralarla yeniden genişletilmiştir. 33,60 m. çapındaki esas kubbe 5m. çapında ve yuvarlak dört filaya-ğı üzerine oturtulmuştur. Camiin harimine adım atar atmaz ilk yarım kubbenin yuka­rı çıkan meyli, gittikçe esas kubbeye doğru yükselir. Böylece göz kayar ve yerden 43 m. yükseklikteki kubbeye varır. Aslında Mimar, son cemaat yerinin 9 küçük kubbe­sini diğer klâsik dönem camilerinden daha küçük olarak, harim içinin muazzamlığına bir kontrast sağlamak istemiştir. Bu ilgi çekici mekânın muazzam boşluğunu sınır­layan duvarlarını ince bir çininin kapladığı ve vitrayların da renk renk aynı bir yansı­ma yaptığı düşünülürse, yapı içinin irras­yonel bir hava yaratacağı ve bunun dini bir yapı için ne derece gerekli olduğu an­laşılır.

Sultan Ahmed'iniç mekânı, nerede bulunursa bulunsun, her yerden, bütün mekâna hakim bir görüş sağlayabilmektedir. Kubbeden aşağıya doğru mekan gittikçe yayılmaktadır. Bu pramidal yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarı­ya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır.

Camiin subasmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği dolayısıyla pencereleri fazladır. Böylece cami içini süsleyen bin­lerce çini ve kalem işleri tatlı bir ışık altın­da görülmektedir. Fakat bugün, dönemi­nin alçı pencereleri kalmadığından ışık, munis durumunu kaybetmiştir. Camiin sol köşesinde hünkâr mahfili bulunmaktadır ki, bunun mozayik ve yeşim süslemeli mih­rabı, sedefli kapısı, turkuvaz üzerine, altın yaldızla yazılı çinileri başka bir yerde gö­rülemez. Hünkâr Mahfilinin pencereleri üzerindeki camgöbeği çinilerin güzelliği, tam bir sadelik ve zevkle işlenmiş olan mihrap tacı, mihrabın iki köşesinde, koyu yeşil fon üzerindeki yaldızlı kabartma çi çeklerin nefaseti ve istalaktitin altına yer­leştirilen yeşim tezyinat camideki süsleme üstünlüğünü son sınırına eriştirmektedir.

Bilindiği gibi doğuda ortaya çıkmış olan çinicilik, 16. yüzyılın ilk yarısına ka­dar Selçuklu çinileri esasına uygun veya ufak bazı değişikliklerle devam etmiştir. Fakat Türk mimarisinin yükselmesi, özel­likle Süleymaniye gibi şaheserlerin yapıl­ması aynı zamanda ona layık mimari bir tezyinata ihtiyaç doğurmuştur. İlk büyük eserlerini Süleymaniye'de ve yanındaki türbelerde gördüğümüz çinilerin en nefis­lerini Selimiye, Sokullu, Rüstem Paşa ve Piyale Paşa Cami'leriyle, Topkapı Sara­yında görürüz. Bu çiniler gerek sır, gerek­se renk ve desen bakımlarından bu sanatın artık bir daha erişilemiyeeek parçalarıdır.

Fakat Sultan Ahmed Camii'ndeki çini­ler-yalnız Topkapı Sarayındakiler istisna olmak üzere - çeşitlilik bakımından bunla­rın hepsinden üstündür. Bu çeşitliliği aynı zamanda miktarın çokluğu da temin et­mektedir. Sultanahmet'te, her biri 16-18 akçeye satınalınmak üzere 21043 çini har­canmıştır. Beyaz zemin üzerine çeşitli renklerle meydana getirilen panolardaki selviler, laleler, sümbüller, nar çiçekleri, rumiler, üzüm salkımları Sultanahmet Ca­miindeki güzelliği sağlayan ve ancak Türk çiniciliğine mazhar olan varlıktır. Tahsin Öz, bizzat kendi incelemeleri sonucunda, 50'den fazla muhtelif desende çininin bu­lunduğunu ve bu benzerine rastlanmayan durumun tezyini sanatlar için bir hazine olduğunu söylüyor.

Sultanahmet Camiinin, türbe, medrese imarethane, tabhane, kasr-ı hümayun, mektep, sebiller ve fevkani odalarla, tahtanî dükkânlar vardır. Caminin en önemli özelliklerinden biri de hiç bir yerde görül­meyen minare sayısıdır. Dördü üç, ikisi de ikişer şerefeli altı minaresi vardır.