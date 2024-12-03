Türk Kızılay, Dünya Engelliler Günü'nde 'İyilik Engel Tanımaz' Dedi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Kızılay, Dünya Engelliler Günü'nde 'İyilik Engel Tanımaz' Dedi

Türk Kızılay, Dünya Engelliler Günü\'nde \'İyilik Engel Tanımaz\' Dedi

Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellilere yönelik nakit destek, sosyal hizmet ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. 'Gülümse' projesi ile engellilerin diş sağlığına yönelik hizmetler sunuldu. Kızılay, Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla engellilerin toplumsal hayata katılımına destek veriyor.

03.12.2024 14:20  Güncelleme: 14:21
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ÜLKE genelinde engellilere yönelik nakit destek, sosyal hizmet, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha 'İyilik Engel Tanımaz' diyor. Kızılay, engelli ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatırken engellilerin sosyal yaşama katılımı ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alması için de Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla çalışıyor.

'İyilik Engel Tanımaz' sloganıyla ülke genelinde engellilere yönelik yardım ve farkındalık faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, ihtiyaca yönelik destek ve hizmetleriyle engelleri aşmak için çalışıyor. 2024 yılı boyunca saha faaliyetleri, deprem bölgesindeki çalışmaları ve kültürel aktiviteleriyle engellilerle el ele çalışan Türk Kızılay, Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla engellilerin gönüllülük faaliyetlerinde bizzat yer almasını destekliyor.

ENGELLİLERE YÖNELİK DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ

Türk Kızılay, Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü 'Gülümse' projesiyle bu yıl İzmir, Hatay ve Balıkesir'de her yaş grubundan 700 engellinin diş sağlığı hizmeti almasını sağladı. Engellilerin gönüllü diş hekimleri tarafından muayene edilerek tedavi işlemlerinin yapıldığı projenin bir sonraki ayağı 11 Aralık'ta İzmir'de gerçekleşecek.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde yürüttüğü iyileştirme çalışmaları kapsamında bin 303 engelli yararlanıcı için toplamda 12 milyon lirayı aşkın nakit desteği sağladı. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'da engelli rampası desteğiyle konteyner kentleri engelli erişimine uygun hale getiren Kızılay, afet ve acil durumlara hazırlık amaçlı eğitim materyallerini görme ve işitme engellilere yönelik Braille alfabesi ve seslendirme desteğiyle sundu.

2024 yılı boyunca 36 ilde 91 teşkilatla başta eğitim, kapasite geliştirme, sosyal hizmet, halk sağlığı ve ilk yardım olmak üzere 34 farklı alanda 573 saha faaliyeti gerçekleştiren Engelsiz Kızılay, engelli bireyleri gönüllülük faaliyetlerine dahil etmek üzere Engelsiz İkram Aracı'nı hizmete soktu. Engelli erişimine uygun şekilde özel olarak tasarlanan ikram aracı, engelli gönüllerinin sahada Türk Kızılay ekipleriyle omuz omuza çalışmasını amaçlıyor.

URLA'DA 'GÜL ÇOCUK GÜLDÜR ÇOCUK' MÜZİKALİ

Engellilere yönelik çalışmalarını şubeler eliyle ülke genelinde sürdüren Kızılay, bu yılki Dünya Engelliler Günü'nü Kızılay Urla'nın organize ettiği 'Gül Çocuk Güldür Çocuk El Ele Engelleri AŞ Çocuk' müzikaliyle kutladı. İzmir'in farklı ilçelerinden yaklaşık 30 engelli bireyin sahne aldığı müzikalde, 70'li ve 80'li yılların popüler şarkıcıları canlandırıldı. Hazırlıkları yaklaşık iki buçuk ay süren müzikalin kostümleri ise Kızılay Kadın gönüllüleri tarafından sıfır atık prensibiyle dikildi. Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Türkiye'nin ritmik jimnastik alanında milli sporcusu seçilen ve bu yıl 3 dalda bronz madalyaya layık görülen down sendromlu Selin Durgut da sahne aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Kızılay, Dünya Engelliler Günü'nde 'İyilik Engel Tanımaz' Dedi - Son Dakika

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