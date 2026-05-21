Türkiye kıyıları artık dünya markası! Mavi bayraklı plaj sayımız 580'e yükseldi
Türkiye kıyıları artık dünya markası! Mavi bayraklı plaj sayımız 580'e yükseldi

21.05.2026 10:50
Türkiye, 2026’da 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla Mavi Bayrak’ta dünya üçüncülüğünü korudu. Yeni halk plajları ve Türkbükü’nün de dahil olduğu yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, çevre standartları ve güvenli turizm altyapısıyla Akdeniz’deki güçlü konumunu sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişlettiklerini söyledi.

Türkiye, sürdürülebilir turizm ve çevre odaklı kıyı yönetimindeki istikrarlı yükselişini 2026 Mavi Bayrak sonuçlarıyla bir kez daha dünyaya gösterdi. Mavi Bayrak’ta dünya 3’üncülüğünü koruyan Türkiye; büyüyen plaj ağı, uluslararası standartlardaki halk plajları ve yeni yatırımlarla Akdeniz’deki “mavi rekabetin” en güçlü ülkeleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerine göre Türkiye genelinde Mavi Bayrak dalgalanan plaj sayısı 577’den 580’e yükseldi. Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan’ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından İzmir Foça’da kamuoyuyla paylaşılan sonuçları değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişletmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye sahillerinin artık bir dünya markası haline geldiğini belirten Ersoy, Bodrum Türkbükü Ücretsiz Girişli Halk Plajı’nda da bu yıl ilk kez Mavi Bayrak dalgalanacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı gibi paydaş kurumlara teşekkür eden Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sahillerimiz artık dünya markası! Mavi Bayrak’ta dünya 3’üncülüğümüzü bir kez daha koruduk. 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye; çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi. Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da Mavi Bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye’nin Mavi Bayrak haritasını daha da genişleteceğiz. Bu başarıda emeği bulunan TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve turizm sektörümüze teşekkür ediyorum.”

YENİ HALK PLAJLARI MAVİ BÜYÜMEYE GÜÇ KATIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daha önce kamuoyuyla paylaştığı yeni halk plajı projeleri de Türkiye’nin “mavi” büyüme vizyonunun önemli adımları arasında yer alıyor.

Bakan Ersoy; Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te çalışmaları süren yeni ücretsiz girişli halk plajlarıyla birlikte Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği halk plajı sayısının 2026 sonunda 23’e yükselmesinin hedeflendiğini kamuoyuna duyurmuştu. Ersoy, vatandaşların ücretsiz şekilde faydalandığı halk plajlarında çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve hizmet kalitesini uluslararası standartlarda büyütmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz girişli halk plajları, 2026 Mavi Bayrak listesinde de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Antalya’da Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları; Muğla’da ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye giren Türkbükü Halk Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajları, Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ’mavi’ kıyı ağının en güçlü parçalarından biri haline geldi.

MAVİ YARIŞTA TÜRKİYE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan’ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu. Türkiye aynı zamanda turizm tekneleri kategorisindeki dünya dördüncülüğünü de korudu. Mavi Bayrak 2026 sonuçlarına göre, Türkiye’de 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Türkiye’de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen program kapsamında; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriter uluslararası denetim süreçleriyle takip ediliyor.

ANTALYA KIYILARI YİNE LİDER

Antalya, 2026 yılında 232 plajla Türkiye’nin en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ili olmayı bu yıl da sürdürdü. Muğla 113 plajla ikinci, İzmir ise 60 plajla üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir 45, Aydın 39, Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 Mavi Bayraklı plajla listede öne çıkan iller arasında yer aldı. Bursa’nın 4 plajla yer aldığı listede; İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu’nun ayrı ayrı 3’er, Yalova ve Zonguldak’ın 2’şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop’un ise ayrı ayrı 1’er Mavi Bayraklı plajı bulundu.

Türkiye genelinde 2026 yılında Mavi Bayraklı marina sayısı 30, turizm teknesi sayısı 18, bireysel yat sayısı ise 26 olurken çevre odaklı turizm yatırımlarıyla birlikte Türkiye’nin kıyı turizmindeki uluslararası marka gücü de büyümeyi sürdürdü.

2026 yılında Mavi Bayrak ödüllerine layık görülen plajların listesine mavibayrak.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

