Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü - Son Dakika
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Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü

23.07.2023 13:36

Yunanistan'da başta Rodos Adası'nda olmak üzere devam eden yangınlar hayatı felç etti. Ülkeye güzel bir tatil yapma umuduyla giden binlerce turist, spor salonlarında kurtarılmayı bekliyor. O noktalardan görüntüler ise "Tatil eziyete dönüştü" yorumlarıyla servis edildi.

Yunanistan'ın farklı noktalarında başlayan yangınlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Rodos Adası'nda alevler bir türlü kontrol altına alınamazken bölgeye mükemmel bir tatil için giden turistlerin keyifleri burnundan geldi. Spor salonlarında tahliye edilmeyi bekleyen yüzlerce turistin çektiği eziyet, kameralara da yansıdı.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü

RODOS YANGINI 6. GÜNÜNDE

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi. Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor. Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü

DENİZ YA DA HAVA YOLU İLE TAHLİYE EDİLECEKLER

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi. Tahliye edilenlerin barınması için Ada'ya üç feribot demirledi. Yunan ordusu da yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk edenleri ağırlamak için Ada'ya çadır kuruyor.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü

TÜRKİYE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE HELİKOPTERİ GÖNDERDİ

İçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin dün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı. Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı. Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı. Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü
YORUMLAR
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Rodos yangını büyüyor! Rüzgarla birlikte alevlerin ulaştığı yer uydudan bile görülüyor Rodos yangını büyüyor! Rüzgarla birlikte alevlerin ulaştığı yer uydudan bile görülüyor

Yunanistan, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü - Son Dakika
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