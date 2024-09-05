Acun Ilıcalı\'yla evlenen Ayça Çağla Altunkaya, nikahtan saatler sonra soyadını değiştirdi

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yıllardır aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya, dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda yapılan nikah töreninde evlendi. Düğünde şıklığıyla adından söz ettiren Altunkaya'dan soyadı hamlesi geldi.

Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladığından beri Instagram hesabını profili gizli şekilde kullanan ve sadece tanıdığı kişilerden gelen takip isteklerini kabul eden Ayça Çağla Altunkaya, nikahtan saatler sonra soyadını "Ilıcalı" olarak güncelledi. Altunkaya'nın kendi soyadını kullanmaması da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan özel hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih eden Altunkaya Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmayı da tercih etmiyor.

2 GELİNLİK GİYDİ

Nikahta Ayça Çağla Altunkaya tül detaylı sade şık bir gelinlik tercih ederken Acun Ilıcalı da siyah damatlık giydi. Atunkaya nikah sonrası organize ettikleri partide de süper mini peri kızı işlemeli gelinliğiyle göz kamaştırdı. Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan habere göre; dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğin fiyatı 87 bin 200 TL. Acun Ilıcalı ise damatlığın ardından yıllardır vazgeçemediği siyah tişörtlerinden giydi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Sergen Yalçın, Ali Tarhan, Emre Belözoğlu, Demet Akalın, Okan Kurt, Zuhal Topal, Korhan Saygıner, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil, Amine Gülşe, Nusret Gökçe ve İbrahim-Nurdan Büyükak gibi birçok ünlü isim katıldı.

ALİ KOÇ VE GELİNİN DİYALOGU DİKKAT ÇEKTİ

Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Altunkaya, partide Acun Ilıcalı ile sahnede konuşma yaparak sevenlerine teşekkür etti. Altunkaya'nın konuşmasını yetersiz bulan Ali Koç, "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi. Ayça Çağla Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi. Araya giren Acun Ilıcalı da "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü. Düğünde Ali Koç ile gelin arasında geçen diyalog da sosyal medyaya damga vurdu.