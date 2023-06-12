Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi

12.06.2023 17:00

Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda 12 finalist arasından İlsu Demirci kraliçe seçildi. Yarışmanın ana sponsoru AY-ÇA Estetik'in desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada, diğer ödüller de sahiplerini buldu. Demirci, adının okunmasıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamazken, oyunculuk üzerine ilerlemek istediğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi. Yarışmada 12 finalist kampa girdi ve final günü heyecanla bekledi. Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri podyumda sergiledi. Jüri üyelerinin puan verdiği 12 finaliste genel kültür alanında sorular da soruldu. Gecede dans ve eğlence bir arada yaşandı.

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM ALDILAR

Ali Bulut'un organize ettiği yarışmada 12 finalist kampa girdi. Kraliçe adayları kampta zarafet, yürüyüş, dans, modellik, drama ve koreografi eğitimi alırken final gününü heyecanla bekledi. Final, davetlilerin ve yarışmaya katılan 12 finalistin yakınlarının katıldığı geceyle gerçekleştirildi. Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri yine özel koreografilerle podyumda sergiledi. Jüri üyelerinin puan verdiği 12 finaliste genel kültür alanında sorular da soruldu. Gecede dans ve eğlence bir arada yaşandı. Sanatçı Seçil Tuna, şarkılarını davetliler için seslendirdi.

22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu

GÜZELLİK KRALİÇESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İnternet üzerinden verilen oylarla Miss Mediterranean İnternet güzeli Gamze Acet, Miss Press güzeli Mercan Çalhan, Miss Expo Park güzeli Sinem Koca, Miss Sky Business güzeli Naz Öz, Miss Ay-Ça güzeli Elif Çavuş oldu. Gecede 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3 güzelinin açıklanacağı ana gelindiğinde nefesler tutuldu. Hem yarışmacıların hem de yakınlarının heyecanlı anları dikkati çekti. 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3'üncüsü Gamze Acet, 2'ncisi İmge Uskun olurken, kraliçe ise İlsu Demirci oldu.

22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu

Demirci adının okunmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı. Dakikalarca gözyaşını silen Demirci'ye davetliler ve yarışmacı arkadaşları alkışlarla destek verdi. İlsu Demirci, çok heyecanlandığını belirterek, 'İsmimi duyunca ağlasam mı ağlamasam mı bilemedim. Beklemiyordum bunu. Çok mutluyum. Şimdiki planım oyunculuk üzerine ilerlemek" diye konuştu.

Demirci'ye tacını organizatör Ali Bulut taktı. Bulut, 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 12 finalistiyle güzel bir yarışma geçirdiklerini ve yarışmacıların çok donanımlı olduğunu söyledi. 12 finalistin de kariyer yolculuklarında başarıyla ilerleyeceklerini ifade eden Bulut, bu yarışmanın kaybedeni olmadığını kaydetti.

22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: DHA
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Ali Bulut, Kraliçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi - Son Dakika
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