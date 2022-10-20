Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık - Son Dakika
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Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık

20.10.2022 11:51

Eşi Uğur Akkuş'un fiziksel şiddetine maruz kaldığını ancak "O benim kocam" diyerek şikayetçi olmadığı iddia edilen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından hakkındaki şiddet iddiasını yalanladı. Şallı, "Bu kadarı ayıp artık" diyerek isyan etti.

Eski manken Ebru Şallı'nın dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan Şallı'dan şiddet iddiasına cevap gecikmedi.

ARAÇTA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Akkuş'un trafikte seyir halindeyken Ebru Şallı ile tartıştığı ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Yan araçtaki çiftin müdahale ettiği olayda Şallı'nın ağlama krizine girdiği ancak gelen polislere "Şikayetçi değilim. O benim kocam" diyerek Akkuş'tan şikayetçi olmadığı ileri sürüldü.

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı

EBRU ŞALLI: BU KADARI AYIP

Şiddet iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayarak "Bu kadarı ayıp artık yapmayın lütfen. Habercilik bu kadar basite mi indi? Gerçek olmayan haberleri kopyala yapıştır! Neden kafanıza göre haber yapıyorsunuz? Neden yaptığımız nice güzel işler var onları haber yapmıyorsunuz?" diyerek sitem etti.

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı

UĞUR AKKUŞ'TAN İDDİALARA CEVAP GECİKMEDİ

Uğur Akkuş ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yeter artık iddia başlıklı yalan haberlerinizden! Bir sindiremediniz sevgiyi, aşkı, mutluluğu. İftirayı yalanı at sonuna da 'iddia' yaz. Buna da habercilik de ne geldiniz yazık" dedi. İş insanı, eşine "Lüks paylaşımlar yap" diyerek baskı yaptığı yönündeki haberleri de şu sözlerle yalanladı: "Bir başka uydurma haber daha. Fantazi dünyanız, akıl dünyanız güzelliğe, iyiliğe, takdire, sevgiye, saygıya, birliğe, beraberliğe, başarıyı alkışlamaya, takdir etmeye çalışsın. Bu nasıl bir habercilik? Bu nasıl bir kötülüğe hizmettir yeter artık."

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı
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Kadına şiddet, Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık - Son Dakika
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