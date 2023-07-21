Babası Özkan Uğur'un ölümüyle dünyası yıkılan Alişan Uğur'dan yürekleri dağlayan paylaşım: İçim parçalanıyor - Son Dakika
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Babası Özkan Uğur'un ölümüyle dünyası yıkılan Alişan Uğur'dan yürekleri dağlayan paylaşım: İçim parçalanıyor

21.07.2023 10:34

Oyuncu Alişan Uğur, ölümüyle yıkıldığı babası Özkan Uğur için bir veda fotoğrafı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştiren Alişan Uğur, "Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. İçim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Babasının ölümüyle yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur ise paylaşımı yürek sızlattı.

"SONSUZ BİR BOŞLUKTA HİSSEDİYORUM"

Instagram hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Alişan Uğur,hislerini dökerek şu ifadeleri yazdı: "Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi."

Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor

"BU DÜNYADA OLMAMASINA İNANMAK İNANILMAZ ZOR"

"Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim."

"DESTEKLERİNİZİ HİSSETMEK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

"Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli…. Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Alişan Uğur, başrollerini Nesrin Cavadzade, Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Alişan Uğur'un paylaşımına Uraz Kaygılaroğlu, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu, Erdem Yener, Gonca Vuslateri, Ekin Koç, Necip Memili, Janset Pacal ve Levent Özdilek gibi isimlerden destek yorumu geldi.

Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor
Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor
Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor
Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor
Babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'dan yürek sızlatan paylaşım: İçim parçalanıyor
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Babası Özkan Uğur'un ölümüyle dünyası yıkılan Alişan Uğur'dan yürekleri dağlayan paylaşım: İçim parçalanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası Özkan Uğur'un ölümüyle dünyası yıkılan Alişan Uğur'dan yürekleri dağlayan paylaşım: İçim parçalanıyor - Son Dakika
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