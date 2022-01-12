Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi

Yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı, 21'inci yüzyılın modern kadınının eğlenceli maceralarını perdeye taşıyacak Benden Ne Olur'un özel gösterimine Ertuğrul Özkök, İlker Kızmaz, Ali Atay, Furkan Andıç, Cem Cücenoğlu, Dilara Kırmıt, Sitare Akbaş, Alican Aytekin, Gökhan Mumcu, Sevda Baş ve Burak Güneş gibi sinema, televizyon ve sosyal medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

ASLI, HAZAL'I GÖRÜNCE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Gösterime rahatsızlığı sebebiyle katılamayacağı düşünülen filmin başrol oyuncusu Hazal Kaya, geceye saatler kala test sonucu negatif gelince organizasyona katıldı ve tüm ekibi sevince boğdu. Kaya'yı karşısında gören Aslı Kızmaz ise gözyaşlarına hakim olamadı. Gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan, Aslı T. Kızmaz, Selin Şekerci, Elçin Afacan, Cem Belevi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAYA: BU İŞİN İÇİNDE OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Filmde Sertab Bal karakterini canlandıran ünlü yıldız Hazal Kaya, "Gelip gelemeyeceğim belli değildi bu sabah azimle negatife döndüm. Bu film tam pandeminin ortasında çekildi, daha aşı yoktu ortada. Hepimiz için umut ışığı oldu aslında o zamanda sete çıkıp çalışıyor olmak. O günden beri de hep umut ışığı gibi hayatımızda bu film. Nihayet vizyona çıkıyor, nihayet insanlarla paylaşabileceğiz çok mutluyuz. Çok tatlı bir kadın hikayesi. Bana gelen senaryolar arasında ve izlediğim romantik komediler arasında ilk defa bir kadının hayatta yolunu bulmasını, hatalarını, zaaflarını bu kadar açıkça izliyoruz. O yüzden bu işin içinde olmak çok mutluluk verici. Arkadaşım yazdı, arkadaşlarım oynuyor. Bizim için aile işi gibi bir iş. Dediğim gibi umut ışığı ve mutluluk çeşmesi umarım hepiniz için öyle olur" dedi.

TUNA: ALIŞILAGELMİŞ AŞK HİKAYELERİNDEN FARKLI

Filminin diğer başrol oyuncusu Onur Tuna ise "Alışageldiğimiz aşk hikayelerinden, romantik-komedi işlerinden daha farklı olduğunu düşünüyorum bu işin. Burada çok özgün bir karakter var, onun farkındalığını anlatıyoruz. Benim oynadığım karakter de onun iyi pasörlerinden bir tanesi. Güzel bir film oldu, bence herkes eğlenecek" şeklinde konuştu.

ARIKAN: HAZAL'A AŞIK OLDUM, HER SAHNEDE AĞLADI

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Enis Arıkan ise "Gerçekten şahane bir kadın hikayesi. Ben dün izleme fırsatı buldum, Hazal'a aşık oldum. Ben her sahnede ağladım. Ağlanacak sahneler olmadığında da ağladım, çünkü Hazal'a çok aşık oldum. Bence şahane bir performans. Dün eve gittiğimde 3 saat konuştuk ve ona neden ağladığımı anlattım. Onun yeteneğine ağladığımı anlattım. Şahane bir iş çıkardığını anlattım. Bu sıkıntılı günlerde filme giden seyircilerin kalbine dokunacağımıza inanıyorum, onları mutlu edeceğimize çok inanıyorum. İyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEKERCİ: HERKES HAZAL'A ÇOK GÜLECEK

Filmde rol alan Selin Şekerci ise "Biz çok eğlendik, gerçekten çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenirsiniz. Hazal'ı o kadar görmediğiniz bir karakterde izleyeceksiniz ki hepimiz en çok ona heyecanlanıyoruz. Hazal'a herkes çok gülecek" dedi.

KIZMAZ: FİLMDEKİ PERFORMANSLARA İNANAMAYACAKSINIZ

Kitabı filme uyarlanan Aslı Kızmaz ise şunları söyledi: "O kadar şanslı bir kadınım ki. Şu an hissettiğim hissi umarım bir gün herkes hisseder. Ben bu hikayeyi yazmaya başladığımda ilk gece 11 sayfa yazmıştım ve Enis'e gönderdim. Enis 'Aslı bunu hemen kitap yapıyoruz' dedi sonra kitap çıktı, Hazal hayatıma girdi. Gerçekten ilk görüşte aşk oldu bizim hikayemiz. Hazal kitabı okudu ve 'Ben oynayacağım' dedi. Düşünsenize bir kitap yazmışsınız ve Türkiye'nin en yetenekli kadın oyuncularından biri diyor ki 'Ben oynayacağım'. Buradaki herkesin performansına inanamayacaksınız o kadar iyiler."

FİLMİN KONUSU NE?

'Benden Ne Olur?'un kahramanı tüm çevresinin kendisinden beklediği "düzenli" hayatı bir türlü olduramamış, istediği şeyler hakkında sürekli fikri değişen, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın olan Sertab Bal (Hazal Kaya). Bir kaza sonucu ablası Harika'nın (Nur Fettahoğlu) evini yakınca evsiz ve parasız kalan Sertab, Harika'nın "Senden hiçbir şey olmaz" sözleri ile büyük bir kırılma yaşar ve "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verip, savrulan hayatında tutunmaya karar verir. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığı sırada tanıştığı ünlü oyuncu Soner'le (Onur Tuna) ilişkisi Sertab'ın tüm planlarını alt üst edecektir.

İşte filmin galasından kareler....