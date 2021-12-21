Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü

25 Nisan 2019'da Colorado'da yaşanan bir kazada freni boşalan tır, araçlara çarparak durabildi. Tırda başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförünün ise 110 yıl hapis cezası istendi. Sosyal medyada konuşulan bu olayla ilgili açıklamalar yapan Tolga Karel, geçen sene yaşadığı bir olayı da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ AMA BU ÇOCUK KATİL DEĞİL"

4 kişinin öldüğü kazadaki tır şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.

MİLYONLUK ARACI SANİYELER İÇİNDE KÜLE DÖNDÜ

Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, "Bakın ilk defa paylaşıyorum" diyerek 2020 yılında ilk satın aldığı tırın otobanda seyir halindeyken küle döndüğü anları paylaştı. Saniyeler içinde araçtan çıkarak kurtulan Karel'in milyonluk tırı ise küle döndü. Instagram hesabında otobanda küle dönen tırına ait görüntüleri paylaşan Karel, "Sevmiyorum böyle görüntüleri ama bu benim ilk tırımdı. Geçen sene temmuz ayı 2020. Arizona'da frenlerim patladı. Allah korudu sağ tarafa kendimi zor attım. Saniyeler içinde tırım, ilk göz ağrım gözlerimin önünde kül oldu. Bütün eşyalarım yandı, pasaportum her şeyim Arizona'da çölün ortasında bir başıma kaldım. Eğer yoğun bir trafik içinde olsaydım ben de belki o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Görüntüleri paylaştıktan sonra takipçilerinden onlarca mesaj alan Tolga Karel, yeni bir paylaşım daha yaparak "Sevgili dostlar tüm dualarınız için sonsuz şükranlarımı iletiyorum hepinize. Fakat bu olay geçen sene yaşandı. Yıl 2020. Yayınlamamın sebebi ne yollardan geçtik ne ölümlerden döndük bilin istedim" dedi.

İşte Tolga Karel'in paylaşımları...