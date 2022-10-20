TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Mika Can Raun, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Cüretkar pozlarıyla gündeme gelen fenomen, bu sefer de mide bulandıran paylaşımıyla konuşulmaya başlandı.
Cinsiyet değiştirme sürecinde birçok estetik operasyon geçiren ve toplamda 2,5 milyon TL harcayan Mika Can Raun, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tuvalette çektiği yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Bir skandala imza atan fenomen, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.
Armağan Çağlayan'ın programında estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" demişti. Fenomen, gereksiz harcamalarından dolayı aylık giderinin 50 bin TL olduğunu da söylemişti.
Son Dakika › Magazin › Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı - Son Dakika