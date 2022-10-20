Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı

20.10.2022 10:52

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, tuvalette yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fenomenin bu hareketi tepki çekti.

TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Mika Can Raun, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Cüretkar pozlarıyla gündeme gelen fenomen, bu sefer de mide bulandıran paylaşımıyla konuşulmaya başlandı.

TUVALETİNİ YAPARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cinsiyet değiştirme sürecinde birçok estetik operasyon geçiren ve toplamda 2,5 milyon TL harcayan Mika Can Raun, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tuvalette çektiği yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Bir skandala imza atan fenomen, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

İşte pes dedirten paylaşım:

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı

"AYLIK GİDERİM 50 BİN TL"

Armağan Çağlayan'ın programında estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" demişti. Fenomen, gereksiz harcamalarından dolayı aylık giderinin 50 bin TL olduğunu da söylemişti.

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı
Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı
Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı
Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı - Son Dakika
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