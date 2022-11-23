Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda vatandaşın yaralandığı depremin ardından bazı illerde eğitime ara verildi.
Sabaha karşı meydana gelen depremi hisseden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yaşadıkları korku dolu anlatan Demet Akalın, Nihat Doğan ve İrem Derici "Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.
"Resmen yataktan fırlayacak kadar sallandık. Rabbim hepimizi korusun."
"Baya sallandık, çok geçmiş olsun herkese. Umarım hasar yoktur. Kalbim duruyordu yemin ederim."
"Büyük salladı, rabbim korudu. Psikolojide sanki başlayınca bitmeyecek gibi. Rabbim hepimizi korusun."
Son Dakika › Magazin › Depremi hisseden ünlü isimler, yaşadığı büyük korkuyu anlattı: Yataktan fırladım - Son Dakika