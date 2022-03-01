Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü - Son Dakika
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Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü

01.03.2022 09:20

Eşinin ölümü ardından büyük üzüntü duyan Ece Erkeni sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Fayyem" yazması takipçilerini meraklandırdı. Ardından da Fayyem'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çok sevdiği babaannesinin adı olduğunu öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında gittiği balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, önceki gün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

FAYYEM PAYLAŞIMI MERAK EDİLDİ

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından sosyal medya hesabından sık sık eşiyle ilgili paylaşımlar yapan Ece Erken, önceki gün bir kağıda yazdığı "Fayyem" kelimesini paylaştı. Ünlü sunucunun bu ifadeyle ne mesaj verdiği sosyal medyada tartışma yarattı.

Ece Erken'in paylaşımında FAYYEM kelimesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı çıktı

"FAYYEM ŞAFAK'IN BABAANNESİNİN ADI"

Kelimenin merak edilmesinin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ece Erken, "Fayyem... Eşimin hayatta en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı, bütün hislerimi kendim için kendimi rahatlatmak için kağıda kaleme döktüm ve adına "Fayyem" dedim, eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı, yaşadığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ve şu an Allah'ım Şafak'ımı en sevdiğiyle bir araya getirdi. Onun adına mutlu oldum. Şimdi ne mutludur tanıdığım Şafak. Çok özlüyordu babaannesini. Kendisini büyüteni, en sevdiğiydi. Neyse ki artık birlikteler. Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN TEKNESİNİN ADI

Ece Erken'in paylaştığı Fayyem'in aynı zamanda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı olduğu öğrenildi. Erken ve Mahmutyazıcıoğlu, o teknede birlikte tatil yaparken objektiflere takılmıştı.

Ece Erken'in paylaşımında FAYYEM kelimesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı çıktı

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Ece Erken'in paylaşımında FAYYEM kelimesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı çıktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne getirilen şüpheliler tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ece Erken'in paylaşımında FAYYEM kelimesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı çıktı
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Son Dakika Magazin Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü - Son Dakika
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