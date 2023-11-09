Eşinin ihanet görüntüsünü ifşa etmişti! Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı

Esin Çepni, 10 gün önce 2 yıllık eşi fenomen Bilal Hancı'nın bir eğlence mekanında kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti. Hancı, yaşananlar dolayı eşinden özür dilerken ikilinin evliliği resmi olarak bitti.

2. ŞANSI İSTEMİŞTİ

Yayınladığı videolarla tanınan Esin Çepni, film galası için Trabzon'a giden eşi Bilal Hanı'nın gittiği eğlence mekanında bir kadınla öpüştüğü görüntüleri gördü. Takipçilerinin gönderdiği videoyla aldatıldığını öğrenen Çepni, Hancı'nın kadınla samimi görüntülerini ifşa ederek "Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın" demişti. Hancı ise hatasını kabul ederek özür dileyip 2. bir şans istedi ancak evliliklerini kurtaramadılar.

EVLİLİKLERİ BİTTİ

2 yıllık evliliği biten Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bilal Hancı ile evliliğim sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekanlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" dedi.