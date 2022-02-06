Üye Girişi
Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi - Son Dakika

Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi

06.02.2022 17:09

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide izleyicinin karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değişikliği yaptı. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Çiçek, saçlarını sarıya boyattı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan güzel oyuncu "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notunu düştü.

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmış, aşkının babası ve kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaşmıştı.

"BARBİE BEBEĞE DÖNÜŞTÜ"

İzlanda tatilinden sonra Türkiye'ye dönen Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev'in ardından yeni projesi için ilk olarak imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu son olarak saç rengini daha da açarak barbie bebeğe dönüştü. Deniz yeni imajını "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı.

Bu halini unutun! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla hayran bıraktı
Bu halini unutun! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla hayran bıraktı
Bu halini unutun! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla hayran bıraktı
Bu halini unutun! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla hayran bıraktı
YORUMLAR
500

Dilan Çiçek Deniz, Yönetmen, Evlilik, Thor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement