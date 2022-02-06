Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmış, aşkının babası ve kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaşmıştı.

"BARBİE BEBEĞE DÖNÜŞTÜ"

İzlanda tatilinden sonra Türkiye'ye dönen Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev'in ardından yeni projesi için ilk olarak imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu son olarak saç rengini daha da açarak barbie bebeğe dönüştü. Deniz yeni imajını "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı.