Magazin

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Yarışmaya katılan Eurocup Turkey Kuaför Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

18-19 Şubat tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen Global Fashion Progress Uluslararası Yarışmaya Eurocup Turkey Kuaför Milli Takımı katıldı. Tiran'da bir otelde gerçekleşen uluslararası yarışmada 22 ülkenin milli takımları şampiyonluk için mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda Türk Milli Takımı, 'Mevsimlerin dönüşümü' adlı klasik kesim ile Avrupa Şampiyonluğu alarak büyük başarı elde etti. Yarışmada İtalya Milli Takımı 2'inci olurken Montenegro ise 3'üncü oldu.

Eurocup Türkiye Başkanı Gökhan Hamarat öncülüğünde takım kaptanlığını Erkan Engin'in yaptığı Milli Takım'da Malatyalı dünya şampiyonu Şener Eroğlu ile birlikte Selçuk Karamaça, Mehmet Doğan, İrem Gülüm, Onur Özden, Mehmet Kemal Kanat, Erdal Çelik, Remzi Gözmek, Serdar Koyun, Emrah Bilen, Harun Mencü Tekin ve Emir Özlü yer aldı.

Organizasyonda ayrıca bireysel yarışmada ise dereceye giren ekip ise şu isimlerden oluştu: "Fre Style 1. Mehmet Doğan (Şanlıurfa), Razor Fade 1. Remzi Gözmek (Diyarbakır), Old Schol 1. Mehmet Kemal Kanat (Hatay), Makas Kesimi 1. Harun Mencütekin (İstanbul), Makeup 2. İrem Gülüm (Hatay), Razor Fade 2. Onur Özden (Aydın), Free Style 3. Emir Özlü (Bursa), Old Scholl Fantastik 2. Erdal Çelik (Kocaeli), Old Scholl Klasik 2. Serdar Koyun (Bursa)".

2 kez dünya şampiyonluğu kazanan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, Tiran'da gerçekleşen yarışmada ekip olarak Avrupa Şampiyonluğu elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'mizin bayrağınızı Arnavutluk'ta yine göklere çektik. Emeği geçen başta Gökhan Hamarat olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yine Türkiye Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da en iyi şekilde Türkiye'mizi her alanda temsil edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA