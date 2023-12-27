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Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak - Son Dakika
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Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak

Hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Eylül Öztürk, bir süredir kendisiyle ilgili haberler yapan gazeteci Emrullah Erdinç'i hedef alarak "Söylediklerinin hepsini ispatlamama rağmen kanal kanal geziyorsun. Sana hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım'' dedi.

27.12.2023 - 09:06,  Güncelleme: 09:54
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Engin ile Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler onlarla fotoğraf çektiren fenomenlere çevrilmiş ve hepsi hakkında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu. Fenomenler arasında bulunan ve bir süredir yurt dışında yaşayan Eylül Öztürk, hakkındaki birçok iddiada bulunan Emrullah Erdinç'e gözdağı vererek hayatının en büyük tazminat davasını açacağını söyledi.

ERDİNÇ: 11 EVİN PARASINI HANGİ YÖNTEMLE ÜLKEDEN ÇIKARDIN?

Fenomenlerle ilgili sık sık açıklamalar yapan Emrullah Erdinç, Öztürk çiftinin paralarının kaynağında sorun olduğunu, çiftin Amerika'da 24 evi olduğunu ve haberlerin ardından evlerin bir kısmını başkalarının üzerine devrettiğini söyledi. Erdinç aynı zamanda çiftin milyonlarca dolar sermaye ile iş yerleri açtığını söyledi. Gazeteci, son katıldığı yayında da "11 ev aldım diyor, 11 evi alırken paraları nasıl, hangi yöntemle buradan çıkarttınız? Bankayla mı? Başka yöntemle mi?" deyince ortalık karıştı.

Eylül Öztürk, kendisi hakkında haberler yapan Emrullah Erdinç'e ateş püskürdü: Hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım

ÖZTÜRK: KANAL KANAL GEZİP DEVLETİ ACİZ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ

Erdinç'in sözlerinden sonra adeta deliye dönen Eylül Öztürk, Instagram hesabından peş peşe videolar yayınlayarak gözdağı verdi. Daha önce yayınladığı videoda Amerika'da evleri nasıl aldığını bir çocuğa anlatır gibi anlattığını söyleyen fenomen, şu ifadeleri kullandı: "Buyurun sayın araştırmacı gazeteci Emrullah Erdinç. Bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlatmıştım oysa ki. Tam 13 gün önce. Ama siz hala ısrarla hem kamuoyunu hem de insanları yanıltmaya devam ediyorsunuz. Hala ısrarla kanal kanal gezip insanları aldatmaya devam ediyorsunuz göz göre göre. Devleti aciz göstermeye çalışmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Türk bankasından Amerika'daki bankaya yolladım paraları. Dekontlarım da var. Devlet zaten benim yaptığım harcamaları bir tıkla görebiliyor. Bu paraları çıkartırken hesabını veriyorsunuz zaten."

"HUKUK ÖNÜNDE HEPSİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

"Televizyon televizyon gezip ısrarla kamuoyunu yanılttınız. '10 milyon lira sermayeyle şirket kurdunuz' dediler olmadı, '4 milyon lirayla şirket kurdular' dediniz olmadı, '24 tane ev almış ve başkalarının üstüne geçirmiş' dediniz yine olmadı. Hepsini de kamuoyuna açık bir şekilde ispatladım. Sizin gibi telefon ekranına bakarak konuşmadım, belgeleri koydum. Hepsinin belgesini sundum. Uğrattığınız manevi hasarı bir yere koyuyorum o başka bir dava konusu. Benim elimde ispatlanabilir çok büyük bir maddi kayıp var. Hepsinin hukuk önünde bedelini ödeyeceksiniz Emrullah Bey."

"TARİHİMDEKİ EN BÜYÜK TAZMİNAT DAVASINI AÇACAĞIM"

"Olayları artık öyle bir noktaya getirdiniz ki; özel jet hosteslerine kaçak bir şekilde branda taşıttırıp para verdiğine kadar söylediniz. Bütün bir meslek grubunu zan altında bıraktınız. Milyon dolarlık evde yaşadığımı söylediniz. Hepsi belge belge bende var. Emrullah Bey siz ileride okullarda bir gazetecinin ne yapmaması gerektiğiyle ilgili ders olarak okutulacaksınız. Benim size açacağım o dava var ya tarihimde benim açtığım en büyük maddi tazminat davası olacak. Benim de adım Eylül Öztürk ise bana bunları yaşattığınız için bunun hesabını hukuk önünde sizden kuruş kuruş soracağım."

Eylül Öztürk, kendisi hakkında haberler yapan Emrullah Erdinç'e ateş püskürdü: Hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım
Eylül Öztürk, kendisi hakkında haberler yapan Emrullah Erdinç'e ateş püskürdü: Hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım
Eylül Öztürk, kendisi hakkında haberler yapan Emrullah Erdinç'e ateş püskürdü: Hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım
Eylül Öztürk, kendisi hakkında haberler yapan Emrullah Erdinç'e ateş püskürdü: Hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım
Eylül Öztürk, kendisi hakkında haberler yapan Emrullah Erdinç'e ateş püskürdü: Hayatımın en büyük tazminat davasını açacağım
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç\'e tazminat davası açacak
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Son Dakika Magazin Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak - Son Dakika


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