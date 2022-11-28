Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı - Son Dakika
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Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

28.11.2022 11:23

Geçtiğimiz hafta Nevşehir'de dünya evine giren eski Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ve İsmail Balaban, önceki akşam da Antalya'da düğün yaptı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kılarken düğünde binlerce lira para havada uçuştu.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışma döneminde nişanlısıyla yollarını ayırdıktan sonra aynı dönem yarıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Bir hafta önce nişanlandıktan 1 gün sonra Nevşehir'de düğün yapan ikili, önceki akşam da Antalya'da nikah masasına oturdu.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KATILDI

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. İkiliyi bu mutlu günlerinde Survivor'daki takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan da yalnız bırakmadı.

PARALAR HAVADA UÇUŞTU

Hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin düğününde oyun oynanırken havaya para saçıldı. Düğünde Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban karşılıklı çiftetelli oynadı.

İşte düğünden kareler...

İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı
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İsmail Balaban, İlayda Şeker, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı - Son Dakika
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