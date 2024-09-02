Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı - Son Dakika
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Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

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Sahne kıyafetleri ve şovlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kıbrıs konserinde süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı.

02.09.2024 12:19
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Şarkıları, dansları ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı sanatçı Hadise, önceki gün Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Hadise, dans etmeyi de ihmal etmedi.

Leopar modasına uyarak süper mini bir elbise ve çizme tercih etti. Hadise, sahnede DJ kabininin önünde de çılgınlar gibi dans etti. Seyirciye arkasını dönerek kalça dansı yapan Hadise o anları da kaplan ve ateş emojisiyle 14,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü isim dans videosuyla sosyal medyanın gündemine otururken yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım dansı çok beğenirken bir kısım da abartılı olduğunu belirterek "Sana yakışmadı" yorumunu yaptı.

İşte Hadise'nin Kıbrıs konserinden kareler...

Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

Kıbrıs, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, süper mini elbisesiyle kalça dansı yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern: O gün cehenneme, “Doldun mu?” deriz. O da, “Daha fazlası var mı?” der. O gün cehenneme, “Doldun mu?” diye soracağız fakat o, günahkârlara öfke ve şiddetinden, “Hayır; daha yok mu?” diyecek. 22 6 Yanıtla
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