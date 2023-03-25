Haluk Levent, Ahbap'ın toplam gelirini açıkladı! Yapılacak projeleri anlattı - Son Dakika
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Haluk Levent, Ahbap'ın toplam gelirini açıkladı! Yapılacak projeleri anlattı

25.03.2023 10:09

Haluk Levent, sosyal medya hesabından kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin toplam gelirini, TÜRMOB'un denetim raporunu ve deprem bölgesinde yaptıkları harcamaları paylaştı. Derneğin toplam gelirinin 2 milyar 994 milyon TL olduğunu belirten Levent, "45 günde 1 milyar TL kullandık." şeklinde konuşurken, "Kalan 2 milyar için depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız. Hazırlıklar bitmek üzere. Yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7. ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını yitirdiği deprem felaketinin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile bölgelere giderek çalışmalara başlayan Haluk Levent, bu zamana kadar harcanan tutarı ve planlarını anlattı.

"10 İLDE TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Twitter hesabından sık sık yaptıkları yardımları ve gelen bağışları paylaşan Haluk Levent, bu sefer de Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan AHBAP'ın denetim raporunu da paylaştı. Toplanan bağışları ve derneğin gelirini açıklayan Levent, "Afetin yaşandığı ilk günden beri 10 ilde binden fazla Ahbap gönüllüsü ile bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı

"DERNEĞİ TÜM GELİRİ 2 MİLYAR 994 MİLYON"

Haluk Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından AHBAP Derneği'yle ilgili denetim raporuna yer verilen Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

1) Denetim raporu 6 - 28 Şubat dönemini kapsamaktadır. Tüm dernek gelirimiz 2.994.991.715,49 TL'dir Deprem bölgesi mal/hizmet alımlarına ilişkin nakit çıkışları ise Şubat'ta 409.162.000 TL Mart'ta 361.841.944 TL Mart ayında sözleşmesi olan ve vadesi bekleyen ödeme ise 310.097.786 TL'dir.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

2) Gelen bağışların kalanı için ise ihtiyaç önceliğine göre planlama devam ediyor. Önümüzdeki hafta muazzam bir proje açıklayacağız. Denetimler periyodik aralıklarla devam edecek, derneğimiz şubat ayı Denetim Raporunu paylaştığı gibi, diğer denetim raporlarını da yakında paylaşacak.

Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı

"GELEN BAĞIŞLARIN 3'TE 1'İNİ KULLANDIK

3) 40 gün içinde gelen bağışların 3'te 1'ini kullandık. Kalan parayı en yakın zamanda sağlıklı ve düzenli bir şekilde kullanacağız. 250'nin üzerinde fatura var ve hepsi denetimden geçti. Yakında da İçişleri Bakanlığı denetimine sunulacak.

4) Bu 1 milyar TL ile neler yaptık? Aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Ahbap depolarından gün be gün ihtiyaç olan şehirlere sevkiyat yapılmaktadır. İrsaliyesinden teslim tutanağına kadar evraklarımız mevcut...

5) TURMOB denetim ekibinin Şubat Denetim Raporu sonucuyla ilgili sunumunu sizlerle paylaşıyorum. Ayrıntılı denetim raporuna ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı
Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı
Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı
Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı
Ahbap Derneği'nin aylık gelirini açıklayan Haluk Levent, yapılacak harcamaları anlattı
YORUMLAR (2)
  • Muhammet Karakurt: ADAMSIN HALUK LEVENT VE AHBAP EKİBİ ÇOK TEŞEKKÜRLER Cevap Yaz 41 6 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Yolunacak kaz azaldı galiba neyse Cevap Yaz 7 46 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Haluk Levent, Ahbap'ın toplam gelirini açıkladı! Yapılacak projeleri anlattı - Son Dakika


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