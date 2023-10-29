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Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup - Son Dakika

Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup

Son Güncelleme: 29.10.2023 15:36

Ünlü oyuncu Melis Sezen'e PTT'nin Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup projesinin kapsamında gönderilmiş olan mektup geldi. Ünlü oyuncu 20 yıl önce babasının, kendisine ve ailesine yazdığı mektubu paylaştı.

En son "Gülcemal" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, PTT'nin Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup projesinin kapsamında gönderilmiş olan mektup aldı. Ünlü oyuncu 20 yıl önce babasının, kendisine ve ailesine yazdığı mektubu paylaşıp "Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı." notunu düştü.

MEKTUPLAR ADRESLERİNE ULAŞIYOR

PTT'nin 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektuplar, adreslere ulaştırılmaya başlandı. Mektup gelen isimler arasında ünlü oyuncu Melisa Sözen de yer aldı.

BABASININ 20 YIL ÖNCE YAZDIĞI MEKTUBU ALDI

Ünlü oyuncu babasının, kendisine ve ailesine yazdığı mektubu paylaştı. Mektubun yanına koyulan hatıralar, genç oyuncuya adeta nostalji yaşattı. Hediye karşısında oldukça duygulanan ünlü oyuncu şunları yazdı;

"HAYATIMIN EN ÖZEL HEDİYESİNİ EN ÖZEL GÜNDE ALDIM"

"Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Atatürk'ün de dediği gibi 'En büyük bayram, kutlu olsun!' Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1. Sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramına katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Tabi ki mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım. "Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?" Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var… "Ali ata bak. Çetin ata bak." Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış bize. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları…

Dünyada sevgiden daha önemli daha özel bir şey yok ve bu aldığım en kıymetli, en özel hediye! O yüzden sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi, iyi ki önce sevmeyi, birleştirmeyi, farklılıklarla bütün olmayı, özgür olmayı öğrettiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını, onun ruhunu öğrettiniz! Şükürler olsun, Cumhuriyetimizin varlığına, milli birlik ve beraberliğimize ve canım Türkiye'me. Görevimiz "Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir."

Ve Sevgili PTT bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet'in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet"

Melis Sezen, Cumhuriyet, Gülcemal, PTT, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup - Son Dakika
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