Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı - Son Dakika
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Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı

26.08.2022 07:49
Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı

"İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren ünlü isimler peş peşe paylaşımlarda bulunarak adaletin herkese eşit şekilde işlemesi gerektiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserinde sarfettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözler, sosyal medyada gündem oldu. Sözlerinden dolayı tepki çeken Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesi alınan şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

GÜLŞEN: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM, KAVUŞTURMA TALEP EDİYORUM

Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, emniyette verdiği ilk ifadesinde "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Adalet herkese eşit davranmalı

TUTUKLANDI

Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Adalet herkese eşit davranmalı

ÜNLÜ İSİMLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcının tutuklanması ülkenin gündemine otururken tepkiler de beraberinde geldi. Gülşen'in tutuklanmasına itiraz eden birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter ve Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adalet çağrısında bulundu.

İşte Hadise için yapılan bazı paylaşımlar...

HADİSE

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

SILA GENÇOĞLU

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

MABEL MATİZ

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

AYNUR AYDIN

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

SELÇUK YÖNTEM

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

HARUN TEKİN

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

GÖKHAN KESER

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

DERYA ULUĞ

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

GÖKSEL

Ünlü isimler, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı - Son Dakika
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