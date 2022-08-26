Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserinde sarfettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözler, sosyal medyada gündem oldu. Sözlerinden dolayı tepki çeken Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesi alınan şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

GÜLŞEN: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM, KAVUŞTURMA TALEP EDİYORUM

Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, emniyette verdiği ilk ifadesinde "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

ÜNLÜ İSİMLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcının tutuklanması ülkenin gündemine otururken tepkiler de beraberinde geldi. Gülşen'in tutuklanmasına itiraz eden birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter ve Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adalet çağrısında bulundu.

İşte Hadise için yapılan bazı paylaşımlar...

HADİSE

SILA GENÇOĞLU

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

MABEL MATİZ

AYNUR AYDIN

SELÇUK YÖNTEM

HARUN TEKİN

GÖKHAN KESER

DERYA ULUĞ

GÖKSEL