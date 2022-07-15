15 Temmuz Cuma günü saat 22.00 sıralarında başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini 6. yılında bir kez daha lanetlendi. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Alişan ve birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."
"Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
"Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz..."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
"Allah bir daha yaşatmasın"
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"
"Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmet ile anıyoruz."
"15 Temmuz"
Son Dakika › Magazin › Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! 'Allah bir daha yaşatmasın' - Son Dakika