Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın" - Son Dakika
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Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"

15.07.2022 15:25

ABD merkezli FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimin üzerinden tam 6 yıl geçti. Magazin dünyasından birçok ünlü de tarihe geçen bu günde sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yayınladı. Kanlı darbe girişimin şehit olan 251 vatandaşımıza rahmet dileyen ünlüler Fetullahçı Terör Örgütü'nü lanetledi.

15 Temmuz Cuma günü saat 22.00 sıralarında başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini 6. yılında bir kez daha lanetlendi. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Alişan ve birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

ACUN ILICALI

"Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

DENİZ SEKİ

"Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz..."

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

EBRU GÜNDEŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

MEHMET ALİ ERBİL

"Allah bir daha yaşatmasın"

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

MÜGE ANLI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

ÖZCAN DENİZ

"Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmet ile anıyoruz."

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

ALİŞAN

"15 Temmuz"
Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

ÜMİT ERDİM

"15 Temmuz"

Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın
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SON DAKİKA: Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın" - Son Dakika
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