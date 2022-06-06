Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı

06.06.2022 12:54
Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı

Mart ayında 6 yıllık sevgilisiyle dünya evine giren oyuncu Demet Evgar, ilk bebeğini kollarına almak için gün sayıyor. 7,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı. Kız bebeği bekleyen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PEMBE BORNOZLU POZLARINI PAYLAŞTI

Kızına Mavi adını verecek olan Evgar, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşıyor. 7,5 aylık hamile olan oyuncu son olarak pembe sabahlığıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

KIZINA MAVİ ADINI KOYACAK

Nisan ayında katıldığı bir etkinlikle hamileliğiyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi. Aşermeler çok fazla yedirmiyor, aslında istiyorum yemek ama içeride bütün organlar yer değiştirdiği için midem ufaldı galiba. İstesem de yemiyorum" demişti. Bebeğine koyacakları Mavi adı hakkında da konuşan Evgar, sözlerine şöyle devam etmişti: "Aslında ismi ben açıklamadım, Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi, böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi, ben 'Acaba Mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi."

İşte Demet Evgar'dan hamilelik pozları...

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