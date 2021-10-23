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Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar - Son Dakika

Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar

23.10.2021 10:20

İstanbul'da yaşayan Özbek bir adam, Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'yı takip edip arabasının camımı kırarak içinde aldığı özel belgelerle şantaj yaptı. Genç kadın, kendisiyle zorla birlikte olmak isteyen saplantılı adamdan şikayetçi oldu. Emniyet güçleriyle özel bir plan yaparak zanlıyı suçüstü yakalattı. Güvenlik kamerasına yansıyan yakalama anının ardından şahıs sınır dışı edildi.

İstanbul Kağıthane'de yaşayan sosyal medya fenomeni Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova'yı Özbekistan uyruklu takipçisi Asad N., sürekli olarak rahatsız etmeye başladı. 21 yaşındaki Asad N., fenomen Sadıkova'nın ev adresini bularak evden çıktığında arkasından takip etti. Kadın evine girdiğinde ise kadının kapısına defalarca vurup kaçtı. Kadının farklı numaralardan da arayan takıntılı hayran onu bir an olsun rahat bırakmadı.

ÖZEL BELGELERİNİ ÇALARAK ŞANTAJ YAPTI

Takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova'nın aracının camını kırıp, özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Sadıkova'yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğu ve birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz Salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada takıntılı hayran Asad N., önceki gün fenomen Sadıkova'yı bir kez daha aradı. Bunun üzerine polis ekipleri, Sadıkova'dan şahsın randevu talebini kabul ederek buluşmasını istedi. Şahsın randevuyu kabul etmesi üzerine Sadıkova, plan gereği saat 20.30 sıralarında AVM'ye giderek arkadaşı Kamola Nabieva ile bir masaya oturdu. Polis ekipleri ise başka masalarda müşteri gibi oturarak şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Asad N. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Nefes kesen o anlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BENİMLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİM AMA GÖRÜŞMEDİ"

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahıs, burada ifadesi alınarak sorgulandı. Asad N.'nin emniyetteki ifadesinde, "Rukhshona'yı sosyal medyadan gördüm ve ona hediye aldım. Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi. Bende evinin önüne gidip aracının camını kırdım ve içerisinden ehliyetini, ruhsat ve pasaportunu aldım çıktım. Sonra polisler beni yakaladı. Ben ikamet izni aldım ve çıktım. Rukhshona ile tekrar görüşmek istedim ve AVM'ye gittim, burada da polisler tarafından yakalandım" dediği öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Şahıs, "şantaj", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan Asad N. serbest bırakıldı ancak sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul, Fenomen, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar - Son Dakika Magazin


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