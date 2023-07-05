Rapçi Asya Alizade, imza şartına uymadığı gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Rapçi Asya Alizade, imza şartına uymadığı gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alındı

05.07.2023 15:13

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alizade'nin kliplerini inceleyerek yakalama kararı çıkardı. Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak imza verme şartını yerine getirmediği için tekrar gözaltına alındı.

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle mayıs ayında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Alizade'nin kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendiren ifadeler tespit edildi. Mayıs ayında serbest bırakılan Alizade, imza verme şartını yerine getirmediği için tekrar gözaltına alındı.

KLİPLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan Mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi. Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade bu şartı yerine getirmedi. Alizade bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Alizade'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.

Rap şarkıcısı Asya Alizade imza şartına uymadığı için bir kez daha gözaltına alındı
Rap şarkıcısı Asya Alizade imza şartına uymadığı için bir kez daha gözaltına alındı
Rap şarkıcısı Asya Alizade imza şartına uymadığı için bir kez daha gözaltına alındı
Rap şarkıcısı Asya Alizade imza şartına uymadığı için bir kez daha gözaltına alındı
Rap şarkıcısı Asya Alizade imza şartına uymadığı için bir kez daha gözaltına alındı
Rap şarkıcısı Asya Alizade imza şartına uymadığı için bir kez daha gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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İstanbul, Türkiye, Alizade, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rapçi Asya Alizade, imza şartına uymadığı gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rapçi Asya Alizade, imza şartına uymadığı gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alındı - Son Dakika
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