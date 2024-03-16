Survivor\'da diskalifiye olan Pınar\'ın elenmesini kutlayan Sema\'ya eşinden cevap

Geçtiğimiz haftalarda şiddet uyguladığı için Survivor'dan diskalifiye edilmesine neden olan Pınar'ın elendiğini gören Sema Aydemir, halay çekerek kutlama yaptı. Sema'nın halay çektiği videoya Pınar'ın eşinden cevap geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Pınar'ı eşi Erhan Seçkin, Sema'yı hedef alarak "Bu arada dansöz karakterli insanların pavyona dönüştürdüğü adada hala Pınar'ımın arkasından konuşanlara kolay gelsin. Kültürlünün zekası, varoşun çenesini yorar. Siz halayınıza devam gençler. Biz de bulutların üstünde tango yapmaya devam edeceğiz. Herkes hak ettiği hayatı yaşar. Pınar çok çok mutlu, oradan elenince dünyası başına yıkılanların da dünyası o kadar işte" dedi.
Sema Aydemir ise Seçkin'in kendisiyle ilgili paylaşımlarını kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Üzüldüğüm doğrudur... Eşinin beni yıllardır ekmek yediğim yerde, hayatıma birçok güzel şeyi katan yerden paketlendiği doğrudur. Böyle şeylerle mutlu olduğumuzu da zaten biliyoruz. Gerçekten sizin dünyanızla benimki farklı. Dediğiniz gibi ben halay siz tango. Beni çekmeyen yoktur sizi çeken. Hayatımın varoşluğunu karını döverek yaptım. Çok utandım ve cezamı çektim evet ama pişman mısın dersen aklım hala yapmadıklarımda" cevabını verdi.
Sema'nın sözlerine cevap veren Pınar'ın eşi ise şu ifadeleri kullandı: "Hayatı boyunca böyle sevilemeyecek bir kadın bana laf söylemiş. Hadi şerefine halay. Bu arada sevgiyle dövmek diye bir şey varmış ve bayağı can yakıyormuş belli ki. Aslında normal yaşamda kriminal bir suç işleyip bir de etkin pişmanlıktan yararlanamayacak kadar şirazesi kaymışlara selam olsun."
Survivor'ın geçtiğimiz ay yayınlanan bir bölümünde Sema Aydemir adada "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen" diyerek Pınar'ın yanına gitti. Pınar da "Sana mı soracağım?" cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma" derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat attı. Sema araya giren arkadaşlarına "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi. Pınar da "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.
Sema için acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurarak "Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da diskalifiye olan Pınar'ın elenmesini kutlayan Sema'ya eşinden cevap - Son Dakika
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