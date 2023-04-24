Ses telleri yırtılması yaşanan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk defa sahnelerde! - Son Dakika
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Ses telleri yırtılması yaşanan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk defa sahnelerde!

24.04.2023 10:01

Geçtiğimiz yıl ses tellerinde yırtılma yaşayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, aylar sonra ilk defa sahneye çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adına sahneye çıkan Tilki, 2 saat boyunca peş peşe şarkılarını söyledi.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, 4 ay sonra sahneye çıktı. Ses tellerindeki yırtık sonucu uzun süredir tedavi gören şarkıcı, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Etkinlik Alanında sahneye çıktı.

2 SAAT BOYUNCA ŞARKI SÖYLEDİ

Aylar sonra sahneye dönmenin heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, 2 saat boyunca dündün bugüne kadar hit olmuş şarkılarını söyledi. Kot pantolon ve işlemeli büstiyeriyle dikkat çeken Tilki, enerjisiyle de adından söz ettirdi.

SES TELLERİ YIRTILMIŞTI

Aralık ayında Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ses tellerinin yırtıldığını ve tedavi görmeye başladığını söyleyen Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" demişti.

Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk kez sahneye çıktı
Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk kez sahneye çıktı
Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk kez sahneye çıktı
Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk kez sahneye çıktı
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Aleyna Tilki, 23 Nisan, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ses telleri yırtılması yaşanan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk defa sahnelerde! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ses telleri yırtılması yaşanan Aleyna Tilki, 4 ay sonra ilk defa sahnelerde! - Son Dakika
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