Tarkan konserinde Cem Yılmaz sahneye çıktı, salon yıkıldı

21.01.2026 09:35
Megastar Tarkan'ın İstanbul konserlerinin üçüncü gecesine ünlü komedyen Cem Yılmaz sürprizi damga vurdu. Sahneye çıkan Cem Yılmaz ile Tarkan "Kuzu Kuzu" şarkısında düet yaptı. Cem Yılmaz esprileriyle kırdı geçirdi.

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da başlattığı konser serisinin üçüncü gecesinde Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, sahne performansı, dansları ve enerjisiyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Konseri izleyenler arasında Demet Akalın, Tuba Ünsal, Çağlar Ertuğrul, Burak Deniz, Birce Akalay, Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Lizge Cömert, Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş Altınok gibi birçok ünlü isim yer aldı. Ancak gecenin en büyük sürprizi sahneye çıkan Cem Yılmaz oldu.

SÜRPRİZ DÜET GECEYE DAMGA VURDU

Yakın arkadaşı Tarkan'ı yalnız bırakmayan Cem Yılmaz, sahneye çıkarak ünlü sanatçıyla birlikte "Kuzu Kuzu"yu seslendirdi. İkilinin düeti ve sahnedeki eğlenceli halleri salondan büyük alkış aldı.

"BENİM DE BİLETİM BURADANMIŞ"

Cem Yılmaz, cebinden çıkardığı Tarkan bandanasıyla izleyenleri şaşırttı. Ünlü komedyen, "Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

"40 YILDA BİR OLAN DOĞA OLAYI" PAYLAŞIMI

Sahnedeki düet kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz, Tarkan'la birlikte çekilen videosunu "40 yılda bir olan doğa olayı" notuyla paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

KONSERLER 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK

53 yaşındaki Megastar, İstanbul konserlerine 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek.

BİLETLER YOK SATTI

Tarkan konserlerine gösterilen yoğun ilgi bilet satışlarına da yansıdı. İlk dört konserin biletleri 40 dakika içinde, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saat içinde tükendi. Satış sırasında yoğunluk yaşanmaması için sıra sistemi uygulandı.

