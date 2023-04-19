Tatilini Maldivler'de geçiren Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden art arda tatil pozları

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Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, kısa bir süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, önceki gün birlikte Maldivler'e gitti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Birlikte ilk kez tatile çıkan ikili, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Göbek ve bacak dekolteli açık renkteki elbisesiyle kumsalda poz veren Dilan Çiçek Deniz, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Anılar yaratıyorum" notunu düştü. Mert Yazıcıoğlu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koydu. Öte yandan yakışıklı oyuncu da havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin birlikte fotoğraf paylaşmaması ise dikkat çekti.

İşte Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun tatil pozları...