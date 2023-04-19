Tatilini Maldivler'de geçiren Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden art arda tatil pozları - Son Dakika
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Tatilini Maldivler'de geçiren Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden art arda tatil pozları

19.04.2023 16:59

Bir süredir sevgili olan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti baş başa Maldivler'e tatile gitti. Birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınan çift, sosyal medya hesaplarından art arda tatil pozlarını paylaştı.

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, kısa bir süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, önceki gün birlikte Maldivler'e gitti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Birlikte ilk kez tatile çıkan ikili, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Göbek ve bacak dekolteli açık renkteki elbisesiyle kumsalda poz veren Dilan Çiçek Deniz, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Anılar yaratıyorum" notunu düştü. Mert Yazıcıoğlu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koydu. Öte yandan yakışıklı oyuncu da havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin birlikte fotoğraf paylaşmaması ise dikkat çekti.

İşte Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun tatil pozları...

Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı
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Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı Maldivler'e giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu peş peşe tatil pozlarını paylaştı

Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Maldiv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilini Maldivler'de geçiren Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden art arda tatil pozları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilini Maldivler'de geçiren Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden art arda tatil pozları - Son Dakika
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