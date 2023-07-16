Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Tanju Tuncel Vefat Etti - Son Dakika
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Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Tanju Tuncel Vefat Etti

16.07.2023 10:38

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel, 83 yaşında vefat etti.Usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğarken Usta oyuncu Ayşe Kökçü'nün bir takipçiye verdiği 'Kızı var, hayırsız' cevabı gerçeği ortaya çıkardı. İnternet ortamında usta oyuncunun geçmişte Necdet Yakın'la evlendiği ve çocuğu olmadığı bilgisi yer almasına rağmen ünlü tiyatrocu Ayşe Kökçü, dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel, 83 yaşında vefat etti. Bakımevinde kalan usta oyuncunun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğarken Usta oyuncu Ayşe Kökçü'nün bir takipçiye verdiği "Kızı var, hayırsız" cevabı gerçeği ortaya çıkardı.

"ANA AHI ALMAK ÇOK KÖTÜ"

İnternet ortamında usta oyuncunun geçmişte Necdet Yakın'la evlendiği ve çocuğu olmadığı bilgisi yer almasına rağmen ünlü tiyatrocu Ayşe Kökçü, dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Usta tiyatrocu Ayşe Kökçü "Sevgili Tanju huzur içinde uyu. Seni bu şekilde yalnız bırakanlar rahat uyuyorlar mı acaba? Ana ahı almak çok kötüdür. Böyle biline" mesajını yayınladı.

Usta oyuncu açıkladı! Bakımevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in çocuğu olduğu ortaya çıktı

"KIZI VAR, HAYIRSIZ"

Ayşe Kökçü'nün isyan dolun açıklamasının altına bir takipçisi "Çocuğu yoktur yazıyor internet sayfalarında" mesajını yazdı. Ünlü tiyatrocu da "Kızı var, hayırsız" karşılığını verdi.

Usta oyuncu açıkladı! Bakımevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in çocuğu olduğu ortaya çıktı

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için bugün öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Usta oyuncu açıkladı! Bakımevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in çocuğu olduğu ortaya çıktı

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında Adana'da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Meslektaşı Necdet Yakın'la kısa süreli bir evlilik yaşadı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek 2 gibi filmlerde rol aldı.

Usta oyuncu açıkladı! Bakımevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in çocuğu olduğu ortaya çıktı
Usta oyuncu açıkladı! Bakımevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in çocuğu olduğu ortaya çıktı
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Yaşamını yitiren usta oyuncu Tanju Tuncel, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Yaşamını yitiren usta oyuncu Tanju Tuncel, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tanju Tuncel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Tanju Tuncel Vefat Etti - Son Dakika


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