Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Yasak Elma son bölümde, eşi Çağatay ile en yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Yıldız, intikam planı yaptı ve uygulama geçti.

YILDIZ, ÇAĞATAY VE KUMRU'NUN YASAK AŞKINI İFŞA ETTİ

Eşi Çağatay'ın kendisini komşusu Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız, boşanma avukatıyla planlar yapmaya başladı. Kumru'nun işini elinden almak için onun çalıştığı kozmetik firmasıyla işbirliği yapan Yıldız, çıkardığı ürünle adından söz ettirdi. Ürünlerini kendi alarak kısa sürede firmaya satış rekoru kırdıran Yıldız, markanın özel verdiği davete katıldı. Davete Kumru'yu da davet eden Yıldız, herkesin içinde Çağatay ve yasak aşkını ifşa etti.

"ÖDÜLÜ BENİ KAMÇILAYAN KOCAM VE ONUN METRESİNE ADIYORUM"

Törende ödül alırken konuşma yapan Yıldız, "Bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresine adıyorum. İyi ki varsınız" dedi. Kameralar önünde yasak aşkları ortaya çıkan Çağatay ve Kumru ise donup kaldı.

ENDER ŞAŞKINA UĞRADI

Yıldız'ın planlarından haberi olmayan Ender ise ödül törenini evinde izledi. Çağatay ve Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Ender de donup kaldı.

YILDIZ'IN İNTİKAMI TWITTER'I KASIP KAVURDU

Aldatılan Yıldız'ın sessiz kalmayarak eşi ve arkadaşından intikam alması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da trend listesine giren dizi için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

İşte paylaşımlardan bazıları...