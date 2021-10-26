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Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı - Son Dakika

Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı

26.10.2021 09:01

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, dün akşam 117. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin final sahnesinde eşinin ihanetini ortaya çıkarmak için günlerce plan yapan Yıldız, katıldığı bir davette eşi Çağatay ve yasak aşkı Kumru'yu ifşa etti. Yıldız'ın intikam planı Twitter'ı resmen salladı. Dizi için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Yasak Elma son bölümde, eşi Çağatay ile en yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Yıldız, intikam planı yaptı ve uygulama geçti.

YILDIZ, ÇAĞATAY VE KUMRU'NUN YASAK AŞKINI İFŞA ETTİ

Eşi Çağatay'ın kendisini komşusu Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız, boşanma avukatıyla planlar yapmaya başladı. Kumru'nun işini elinden almak için onun çalıştığı kozmetik firmasıyla işbirliği yapan Yıldız, çıkardığı ürünle adından söz ettirdi. Ürünlerini kendi alarak kısa sürede firmaya satış rekoru kırdıran Yıldız, markanın özel verdiği davete katıldı. Davete Kumru'yu da davet eden Yıldız, herkesin içinde Çağatay ve yasak aşkını ifşa etti.

Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu

"ÖDÜLÜ BENİ KAMÇILAYAN KOCAM VE ONUN METRESİNE ADIYORUM"

Törende ödül alırken konuşma yapan Yıldız, "Bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresine adıyorum. İyi ki varsınız" dedi. Kameralar önünde yasak aşkları ortaya çıkan Çağatay ve Kumru ise donup kaldı.

Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu

ENDER ŞAŞKINA UĞRADI

Yıldız'ın planlarından haberi olmayan Ender ise ödül törenini evinde izledi. Çağatay ve Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Ender de donup kaldı.

Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu

YILDIZ'IN İNTİKAMI TWITTER'I KASIP KAVURDU

Aldatılan Yıldız'ın sessiz kalmayarak eşi ve arkadaşından intikam alması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da trend listesine giren dizi için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

İşte paylaşımlardan bazıları...

Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı

Yasak Elma, Şevval Sam, Berk Oktay, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı - Son Dakika
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