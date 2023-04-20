14 Mayıs seçimleri için hazırlanan pusulanın boyutu duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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14 Mayıs seçimleri için hazırlanan pusulanın boyutu duyanları şaşkına çevirdi

20.04.2023 09:37

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından gerçekleştirildi. 24 siyasi partinin katılacağı ve 151 bağımsız adayın yarışacağı seçimde oy pusulasının 1 metrelik uzunlukta olmasıysa şaşkınlıkla karşılandı.

Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti.

YSK'nın yapmış olduğu açıklamaya göre;

- Adalet Birlik Partisi'nin 47 seçim çevresinde, Adalet Partisi'nin 67 seçim çevresinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Anavatan Partisi'nin 63 seçim çevresinde,

- Büyük Birlik Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 seçim çevresinde, Genç Parti'nin 72 seçim çevresinde, Güç Birliği Partisi'nin 59 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Halkın Kurtuluş Partisi'nin 87 seçim çevresinde, İYİ Parti'nin 78 seçim çevresinde,

- Memleket Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Millet Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Milli Yol Partisi'nin 49 seçim çevresinde, Sol Parti'nin 87 seçim çevresinde, Türkiye İşçi Partisi'nin 54 seçim çevresinde,

- Türkiye Komünist Hareketi'nin 87 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Vatan Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Yeniden Refah Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Yenilik Partisi'nin 74 seçim çevresinde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Zafer Partisi'nin 75 seçim çevresinde seçime katılmasına karar verildi.

151 BAĞIMSIZ ADAY VAR

Seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak. Karar örneği Resmi Gazete'de ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanacak ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

14 Mayıs seçimi için pusulalar hazır! Boyutu duyan herkesi şaşırtıyor

OY PUSULASININ BOYUTU 1 METRE

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu 1 metre. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI 6. SIRADA, MİLLET İTTİFAKI 15. SIRADA

Kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

İLK SIRADA MİLLET PARTİSİ VAR

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

MEMLEKET PARTİSİ 5. SIRADA

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

YORUMLAR
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SEÇİME 24 SİYASİ PARTİ VE 151 BAĞIMSIZ ADAY KATILACAK SEÇİME 24 SİYASİ PARTİ VE 151 BAĞIMSIZ ADAY KATILACAK YSK, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy pusulasındaki sıralamayı kesinleştirdi YSK, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy pusulasındaki sıralamayı kesinleştirdi

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Son Dakika Politika 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan pusulanın boyutu duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan pusulanın boyutu duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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