Çiftçinin milyonları gitti, son çare Bahçeli\'ye şikayet edecek

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan üretici İsa Koca, İspir Belediyesi tarafından kendisine satılan imarlı arazinin "birinci derecede heyelanlı bölge" olduğunun ortaya çıkmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı.

Milyonlarca lira harcayarak inşa ettiği çiftliğin heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirten Koca, son çare olarak durumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazarak ileteceğini söyledi.

Koca'nın iddiasına göre, İspir Belediyesi kendisini 'zorlayarak' ilçe merkezindeki çiftliğini taşımasını istedi.

Koca, 2018 yılında belediyeden bin 375 metrekarelik, imarlı bir arsa satın alarak 2022'de ruhsatlı bir şekilde çiftliğini inşa etti.

ŞEBEKE PATLADI, HEYELAN TETİKLENDİ

Mağduriyetin, belediyenin bölgede yaptığı bir çalışma sırasında su şebekesini patlatmasıyla başladığını belirten Koca, patlayan şebeke suyunun heyelanı tetiklediğini ve milyonlarca lira harcadığı çiftliğin sular altında kaldığını ifade etti.

Koca, durumu yetkili kurumlara bildirdiğini, AFAD ve jeoloji mühendislerinin bölgede yaptığı incelemelerde, arazinin "aktif heyelanlı bölge" olduğunun resmi olarak tespit edildiğini aktardı.

Yaşanan heyelan sonrası açılan mahkeme sürecine giren bilirkişi raporu, mağdur vatandaşın iddialarını destekler nitelikte.

Raporda, İspir Belediyesi tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik raporda, arazinin "önlem alınabilecek seviyede Mühendislik problemleri" olduğu ve yapılaşma öncesinde fore kazık veya zemin iyileştirme gibi zorunlu önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Raporda, "İspir Belediyesi bu riski alan için önerilen zemin iyileştirme hususlarını yerine getirmediği ve alanın imara açılarak yapılaşmaya gidildiği... heyelan sonucu hasarların meydana geldiği görülmüştür" tespiti yer aldı.

MHP LİDERİNE SESLENDİ

Son üç yılda çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Koca, yaşadığı psikolojik çöküntüyü dile getirerek, "Ben çobanlık yaparak kazandığım yirmi milyon para kaybediyorum. Bu zulümden bizi kurtarın" dedi.

Tüm belgeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Cumhurbaşkanı ve özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndereceğini belirten Koca, "Sayın Devlet Bahçeli, İspir Belediyesi sizin sayenizde seçim kazanıyor. Artık bizi bu zorluğun altından kurtarın" çağrısında bulundu.





BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELEDİYENİN İHMALİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Heyelan sonrası yaşanan mahkeme sürecinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda şu değerlendirmede bulunuldu; "İspir Belediyesi tarafından alanda yaptırılan Çevre ve Şehircilik İI Müdürlüğünce onaylanan İmar Planına esas Jeolojik Jeoteknik etüt raporunda, alanın önlem alınabilecek seviyede Mühendislik problemleri ve Önlem Alınabilecek nitelikte stabilite veya mini kazık uygulamasının yapılması veya enjeksiyonla zeminin iyileştirilmesi gerektiği sorunları okluğu ve bu alanlarda yapılaşma öncesi sağlam zemine ulaşılarak fore kazık hususları belirtilmiştir. İspir Belediyesi bu riski alan için önerilen zemin iyileştirme hususlarını yerine getirmediği ve alanın imara açılarak yapılaşmaya gidildiği, alanda mevcut olan heyelan sonucu hasarların meydana geldiği görülmüştür."

