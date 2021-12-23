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2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var - Son Dakika

2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var

23.12.2021 12:21

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok habere konu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü sırada ise İYİ Parti lideri Meral Akşener yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 4. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2021 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE, KILIÇDAROĞLU 2. SIRADA

11 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 1 milyon 938 bin 131 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise 425 bin 242 haberle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Kılıçdaroğlu 2021 boyunca katıldığı programların yanı sıra sosyal medyada aktif bir duruş sergiledi.

AKŞENER, BAHÇELİ'Yİ GEÇTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda, bu yıl sık sık esnaf ziyaretleri yapan ve çıkışlarıyla gündem olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3. sırada kendine yer buldu. Akşener'in konu olduğu haber sayısı 205 bin 315 olarak açıklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Akşener'in ardından 4. sırada bulunuyor. Her fırsatta kürsüden ve sosyal medya hesabından gündemi değerlendiren Bahçeli'nin konu olduğu haber sayısı 191 bin 113.

BABACAN VE DAVUTOĞLU TAKİPTE

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanı Ali Babacan 5. sırada yer aldı. Özellikle ekonominin konuşulduğu bu senede, ekonomist Babacan'ın ismi, 98 bin 587 haberde geçti. 2021 yılında en çok habere konu olan siyasi isimleri listesinin 6. sırasında ise 62 bin 639 haber ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

İNCE VE SARIGÜL DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 54 bin 395 haberle 7. sırada, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu 46 bin 151 haberle 8. sırada, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 28 bin 926 haberle 9. sırada, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 25 bin 893 haberle 10. sırada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 11. sırada bulunuyor.

Habermetre'nin, 2021 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

2021'de en çok konuşulan siyasetçi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı


2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var

Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı, Habermetre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var - Son Dakika
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