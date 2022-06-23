2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hayat pahalılığının vatandaşın geçim standartlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Hükümetimiz bir yandan enflasyondaki tırmanışın engellenmesi ve dövizdeki yapay yükselişin durdurulması amacıyla etkili tedbirler alırken, bir yandan da gelir artırıcı politikalarla vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesini amaçlamaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, yılın ilk 6 ayı tamamlanmadan neden ek bütçe ihtiyacı duyulduğunu net olarak açıklamadığını savunarak, "Bu, ek bütçe değil; klonlama, yeni bir bütçe." ifadesini kullandı.

Mayısta bütçe vergi gelirlerinde önemli oranda artış görüldüğünü dile getiren Kuşoğlu, özellikle kurumlar vergisindeki yüksek artışın, bankaların karlarından kaynaklandığına işaret etti.

Aynı dönemde ÖTV gelirlerinde de çok yüksek artış görüldüğünü vurgulayan Kuşoğlu, giderlerdeki artış oranının, gelirlerdekinden çok daha yüksek olmasının, "vergilerle vatandaşın iflahının kesildiği" anlamını taşıdığını savundu.

Kuşoğlu, "Enflasyon nedeniyle bütçe bu hale gelmişse, vatandaş bu kadar ezilmişse, bu durumda sizin vatandaşı tekrar diriltecek, sıkıntıya sokmayacak tedbirleri almanız lazım. Beklediğimiz buydu ancak ek bütçede bunu göremedim." sözlerini sarf etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının piyasalar kapandıktan sonra açıklama yapacağını duyurmasının doğru olmadığını öne süren Kuşoğlu, Bakanlığın bu tür sürprizler ve manipülasyonlar yapamayacağını söyledi. Kuşoğlu, "Bu piyasaları ve vatandaşları yanıltmaya yönelik bir teşebbüstür ve bir suçtur." ifadesini kullandı.

Kuşoğlu, ek bütçede vergi gelirlerinde öngörülen yüzde 86'lık artışı "büyük bir sıkıntı" olarak nitelendirerek, kur korumalı mevduat hesaplarının bütçeyi çökertebileceğini öne sürdü.

Orta sınıfın bozulmasının önlenmesine yönelik adım atılması gerektiğini vurgulayan Kuşoğlu, "Türkiye uluslararası ligde küme düşmüştür. Bir ücretlinin kolay kolay ev ve araba sahibi olması artık mümkün değil. Bütçe bu eşitsizliği ve adaletsizliği gidermeye yönelik olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Gözlerindeki ışıltı, bankaları aydınlatıyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Nebati'nin sunduğu bütçede "vicdan göremediğini" savundu.

"Nebati'nin gözlerindeki ışıltının, bankaları aydınlattığını", iktidarın ekonomi programının, faiz lobisini ihya ettiğini ileri süren Paylan, şirket karlarının arttığını, vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bu şirketlerin ürettiği ürünleri alamadığını, ürünlerin ihraç edildiğini belirtti.

Paylan, bütçenin çöktüğünü, Bakan Nebati'nin bunun hesabını vermesi ve istifa etmesi gerektiğini iddia etti.

İktidarın faizleri düşürmeye yönelik politikasını, Temel'in ters yönden gittiği fıkraya benzeten Paylan, "Bütün dünya enflasyona karşı faiz yükseltiyor. Siz 'Faizi daha da düşüreceğiz.' diyorsunuz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Paylan'ın, kendisini dinlemek yerine mesaj yazdığını söylemesi üzerine Nebati, "Size mesaj gönderiyorum." şeklinde espri yaptı.

"Türkiye eskiye dönmeyecek"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik büyümede ihracat odaklı dönüşüm yaşandığına işaret ederek, ihracatçıların tüm zorluklara meydan okuyarak her ay tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığını kaydetti.

Enflasyonun tırmanışının her ülkenin ortak sorunu olduğuna ve ekonomilere zarar verdiğine dikkati çeken Kalaycı, enflasyonun ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkede son 30-40 yılın zirvesine çıktığını anımsattı. Kalaycı, Türkiye'de de küresel fiyat artışlarının etkisiyle enflasyonun yükseldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte döviz kurlarındaki artışlar enflasyonu daha da körüklemiştir. Hayat pahalılığı insanımızın geçim standartlarını olumsuz etkilemiştir. Hükümetimiz bir yandan enflasyondaki tırmanışın engellenmesi ve dövizdeki yapay yükselişin durdurulması amacıyla etkili tedbirler alırken, bir yandan da gelir artırıcı politikalarla vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesini amaçlamaktadır. Döviz kurlarında yaşanan artışlar temelsiz ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Türk ekonomisinde çarklar dönmekte, Türkiye üretmektedir."

Türkiye'nin dış finansman temini ve borç ödeme kabiliyetinde zaaf oluşturmayı amaçlayan ve eş zamanlı olarak yatırım, üretim ve ihracat seferberliğini engellemek isteyen, kötü niyetli bir tertip söz konusu olduğunu dile getiren Kalaycı, "Ama başaramayacaklar." dedi.

Kalaycı, Türkiye'nin bir yandan salgın ve savaş kaynaklı ekonomik sorunlara, bir yandan teröre karşı mücadele verirken diğer yandan da maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkan ve etkili tedbirler sayesinde boşa çıkardığını anlattı.

MHP'li Kalaycı, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Türk milleti, parlamenter sistem döneminde yaşadığı siyasi istikrarsızlıkları, hükümet krizlerini, kısa süreli koalisyon ve azınlık hükümetlerini, koalisyon ve milletvekili pazarlıklarını, vesayet odaklarının hükümetlere müdahalelerini, darbe ve darbe girişimleriyle kaybedilen on yıllarını unutmamıştır. Türkiye eskiye dönmeyecek, geriye gitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"İthalat kimin sorumluluğunda?

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ek bütçe ihtiyacının, nereden doğduğunun açıklanamadığını öne sürdü.

Global finans piyasalarındaki fırtınanın yaklaştığını belirten Yılmaz, ülkenin büyük bir maceraya sürüklenmesinden korktuğunu söyledi.

İktidarın, ekonomi politikalarıyla ülkenin parasını pula çevirdiğini iddia eden Yılmaz, bugün getirilen ek bütçeyle vatandaşın uğradığı zararın giderilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Dış ticaret verileri açıklanırken ihracata yönelik olumlu söylemlerin dile getirildiğini anlatan Yılmaz, "İthalat bu memlekette kimin sorumluluğunda? Herkes ihracattan söz ediyor ama kimse ithalattan söz etmiyor." şeklinde konuştu.

Enflasyonla büyümenin bir arada olmasının safsata olduğunu öne süren Yılmaz, "Enflasyon ekonomiyi değil, zengini büyütüyor; fakiri, garibanı eziyor. Bunu, an itibarıyla yaşayarak tecrübe ediyoruz." dedi.

Kur korumalı mevduat uygulamasının ne kadar süreceğini soran Yılmaz, ekonomi politikalarıyla ülkedeki dolarizasyon oranının yüzde 60'lardan yüzde 70'lere çıktığını savundu. Yılmaz, "Kamu maliyesinin temeline bir bomba koydunuz. İnşallah patlamaz ama bu gidişle patlamaması mümkün değil." sözlerini sarf etti.

"Sizi vicdanlı olmaya davet ediyorum"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetlerinin 2004 yılından bu yana ek bütçeye ihtiyaç duymadığını, ancak dünyada ve ülkede meydana gelen gelişmelerle enflasyondaki yükselişe bağlı olarak bütçe ödeneklerinde artış yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Öztürk, 2021 sonuna doğru küresel salgının etkisini azaltmasına rağmen başka risklerin ortaya çıktığına işaret ederek, son dönemde ABD, İspanya ve İngiltere'nin enflasyon verilerinde dikkat çekici artışlar meydana geldiğini kaydetti.

AK Parti'nin sosyal politikalara verdiği öneme değinen Öztürk, ülkenin güllük gülistanlık olmadığını ancak büyüdüğünü ve geliştiğini dile getirdi.

HDP'li Paylan'ın kullandığı "vicdansız" ifadesinin haksızlık olduğunu vurgulayan Öztürk, ek bütçede yer alan sosyal güvenlik ve yardımlara yönelik ödenek artışlarını sıraladı.

Öztürk, uluslararası akreditasyonu olan TÜİK'in verilerine güvenilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti'li Öztürk, TBMM'nin bütçe hakkını millet adına kullandığına da dikkati çekerek, "Bütçeyi teklif etme ve uygulama hakkı hükümetindir, hükümeti temsilen de Cumhurbaşkanı'nındır." diye konuştu.

-"Ekonomide güven yok"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise Türkiye'de bugün sadece ekonomik krizden değil, ekonominin de içinde olduğu bir devlet krizinden söz edilebileceğini savundu. İyi bir ekonomide yarınların görülebilmesi gerektiğine işaret eden Tatlıoğlu, Türkiye'de ekonomide güven olmadığını iddia etti.

Tatlıoğlu, iktidarın, 2018'den bu yana ilan ettiği programların hiçbirinde, döviz kuru ve enflasyon oranı hedefini tutturamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu teklif yerine istifasını sunmasının, ekonomide olumlu etki yaratacağını ileri süren Tatlıoğlu, iktidarın dış politikada Suudi Arabistan'a yönelik ülkenin itibarını zedeleyen adımlar attığını da iddia etti.