2025 Bütçesi Üzerine TBMM'de Tartışmalar

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Bütçe üzerinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin bir enflasyonla mücadele programı yürüttüğünü belirterek, bu program çerçevesinde cari açığın düşürülmesinde en önemli sorumluluk verilen Bakanlıklardan birinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu söyledi.

Temurci, turizmde ciddi maliyet artışlarının olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de enflasyon sadece içeride yaşayan insanların tatil yapma lüksünü elinden almadı. Gidebilen yine bir yerlere gitti. Bu maliyet meselesi artık yurt dışından Türkiye'yi ziyaret edecek insanlar için de bir maliyet unsuru olmaya başladı." dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bağımsız yayın kuruluşlarına yönelik ceza uygulamasında adil davranmadığını savundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulduğu günden itibaren tepkilere neden olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, "Alevi Bektaşi inancına sahip yurttaşlarımız; Başkanlığın kendilerini temsil etmediği, Alevi inancını folklorik bir yapı gibi gösterildiği şeklinde tepkiler veriyor. Devletin ibadethanelerine ve inançlarına karışmasını istemiyorlar." diye konuştu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, anayasal bir kurul olarak RTÜK'ün tarafsız olması gerektiği belirterek, "RTÜK tarafsız davranmıyor, tarafsızlık vasfını yitirmiş vaziyette. Denetim organı aslında RTÜK fakat aslında tamamen bir ceza kesme kurumu haline gelmiş." dedi.

"Dünyayı tehdit eden bir iklim krizi var"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Alparslan Türkeş'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki doğduğu evin restore edilerek müze haline getirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu konudaki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin turizm ve kültür açısından çok zengin bir coğrafyada yer aldığını ancak Türkiye'de tatil yapmanın artık hem iç hem de dış ziyaretçi açısından pahalı olduğunu söyledi. Otelcilerin maliyetlerinin çok arttığına işaret eden Taş, "Özellikle Avrupa ve Amerika'dan turistler buraya gelmeyi artık daha az tercih ediyor, hem daha ucuz çok alternatif var hem de sayın Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın ve hatta son günlerde Milli Savunma Bakanımızın Türkiye'nin devamlı İsrail tehdidi altında olduğu açıklamaları da ülkemizi negatif etkilediğini düşünüyoruz. Dünyayı tehdit eden bir iklim krizi de var. Türk turizminin de bundan etkileneceği uzun vadede kaçınılmaz bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

"İçerikler daha sıkı bir şekilde denetlenmeli"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, kültürel değerlerin ve gençliğin son yıllarda giderek artan bir şekilde medyada, diziler ve çeşitli etkinlikler üzerinden hedef alındığını belirtti.

Sapkın akımların gençlerin manevi değerlerini hiçe sayan etkinliklerle yayılmaya çalışıldığını söyleyen Açıkkapı, bu tür girişimlerin arkasında toplumu kimliksizleştirme ve geleceği şekillendiren genç nesilleri yozlaştırma amacının yattığının çok açık olduğunu söyledi.

Açıkkapı, sosyal medya platformlarında ve özellikle dizilerde işlenen şiddet sahneleri ve suçu normalleştiren temaların toplumun huzur ve güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, bu içeriklerle büyüyerek şiddeti hayatın bir parçası olarak görmeye başlıyorlar; bu, yalnızca bugünün değil geleceğin de en büyük sorunlarından biri haline gelmektedir. Aile yapımızı yerle bir eden, gençlerimizin, evlatlarımızın yarınlarına yönelik tehdit içeren konuların ağırlığı; istismarı, ahlaksızlığı olağanlaştıran ve çekirdek aile yapımızı yok eden yapımlarda, dizilerde şiddet ve yozlaşmaya yönelik senaryoların önüne geçmek için ilgili kurumlar ortak çalışmalar yapmalı, bu tür içerikler daha sıkı bir şekilde denetlenmelidir."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya'nın hem turizmin hem de tarımın başkenti olduğunu belirterek, "Antalya'da tarım ile turizm iç içe girmiş durumda çünkü turizm ne kadar büyük olursa, turizm ne kadar gelişmiş olursa tarım da o kadar büyümekte, sonuçta üreticilerimizin ürünleri daha iyi değerlenmekte." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, yurt dışında çok daha düşük oranlarda uygulanan komisyon oranlarının otelcilik sektörünün önündeki büyük sorunlardan birisi olduğunu belirterek, "Bu komisyon oranlarının yiyecek, içecek sektöründeki yemek çeklerinde olduğu gibi yüzde 6-8 gibi bir oranla sınırlandırılması ayrıca hem KDV hem de konaklama vergisinin de matraha dahil edilerek komisyon alınması yönündeki düzenlemenin kaldırılması, önlenmesi büyük bir önem taşıyacak ve yurt dışına giden milyarlarca doların da önüne geçilecektir." diye konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da dünyada artık deniz, kum ve güneş üzerine kurulu bir turizm alanı kalmadığını vurgulayarak, "Turizm çeşitlendi, turizme yeni oyuncular katıldı. Şimdiye kadar hiç bilmediğimiz ülkeler turizmde ön plana çıkmaya başladı ama her geçen gün biz turizmde iyi yol katediyoruz, hızla gelişiyoruz ve birçok konuda da daha dün rakip olarak gördüklerimiz Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin de aslında önlerine geçerek onlara da örnek olduğumuz bir çok alanlar da var." ifadelerini kullandı.