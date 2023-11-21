Netanyahu'nun kara operasyonunu Gazze'nin güneyine taşıma niyetine ilişkin ABD'den açıklama: Desteklemiyoruz

İsrail ve Hamas arasında gerçekleşecek rehine takası anlaşmasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı. Netanyahu, "Anlaşma orduya hazırlanma fırsatı verecek" derken İsrail devlet televizyonu KAN ise haberi "Ordu ateşkes anlaşmasını Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul etti" ifadeleriyle geçti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğünü ve ABD'nin bu operasyonları desteklemediğini bildirdi.

"BU TARZ OPERASYONLARI DESTEKLEMİYORUZ"

Kirby, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in güvenli bölgeleri hedef aldığına ilişkin soruyu Kirby, "(İsrail hükümeti) Operasyonlarını güneye taşımayı düşünüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tarz operasyonları desteklemiyoruz." diye yanıtladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Kirby, taraflar arası yapılacak olası esir anlaşması için İsrail savaş kabinesi ve Hamas tarafından bazı onayların alınması gerektiğini aktardı. Kirby, önlerindeki ilk görevin esirlerin serbest bırakılması olduğunu ve bu konuda çok sıkı çalıştıklarını kaydetti. Esir takası konusunda da bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını dile getiren Kirby, olası bir anlaşmada güvenli geçişlerin saatler hatta günler alabileceğini söyledi.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Bölgeye günde 500 yardım tırı geçişinin "barış zamanında bir standart" olmasına karşın güncel durumda bu sayıya ulaşmanın zor olduğunu belirten Kirby, hedeflerinin günlük 150 yardım tırı olduğuna ancak buna henüz erişemediklerine dikkati çekti. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine de değinen Kirby, oradaki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerindeki artışın "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İSRAİL HELİKOPTERİNİN MÜZİK FESTİVALİNDEKİ SİVİLLERİ VURDUĞU İDDİASI

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğuna yönelik haberlere ilişkin sorulan soruya Kirby, "Bu konuda herhangi bir spesifik bilgiye sahip değilim." yanıtını verdi.

HUSİLERİN KAÇIRDIĞI İSRAİL GEMİSİ

Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu kargo gemisini Kızıldeniz'de ele geçirmesi üzerine ABD'nin Husileri terör örgütü olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna Kirby, bu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, İran'ın da bu konuda suç ortağı olduğunu kaydetti. Kirby, Husilere yönelik "potansiyel terörist tanımlamasını gözden geçirmeye" başladıklarını ifade etti.

AMAÇ ORDUYU YENİDEN ORGANİZE ETMEK

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

"ORDU ATEŞKES ANLAŞMASINI GAZZE'NİN GÜNEYİNE SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİN KABUL ETTİ"

Haberde, "İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.