AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Efkan Ala getirildi

AK Parti daha önce Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala, Dış İlişkiler Başkanlığına Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Ali Zengin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığına Yusuf Ziya Yılmaz, Genel Başkan Danışmanlıklarına Betül Sayan Kaya ve Kasım Gülpınar getirildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla; Genel Başkanvekili olarak atanan Sn. Efkan Ala'yı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olan Sn. Zafer Sırakaya'yı, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Sn. Mehmet Ali Zengin'i, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Sn. Yusuf Ziya Yılmaz'ı, Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Sn. Betül Sayan Kaya'yı ve Genel Başkan Danışmanı olan Sn. Kasım Gülpınar'ı tebrik ediyor, her bir arkadaşımıza yeni vazifelerinde hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in o paylaşımı;

EFKAN ALA KİMDİR?

Efkan Ala, 21 Şubat 1965 tarihinde Gönül ve Temel Ala çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam hatip lisesi'nde tamamlamasının ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yaptı.1988 yılında kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTI

13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 61. ve 62. Türkiye Hükûmetlerinde dışarıdan atama yolu ile İçişleri Bakanlığı'na atandı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

Türk bürokrat, siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı görevini Aralık 2013 ve Mart 2015 tarihleri arasında sürdürmüş, 24 Kasım 2015 tarihinde tekrar başlamıştır. Bu görevinden önce 2007 ve 2013 yılları arasında Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştür. 2003 ve 2004 yılları arasında Batman, 2004 ve 2007 yılları arasında ise Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştır.

Efkan Ala, 31 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Ala'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Süleyman Soylu atandı. Ala, AK Parti 27.dönem Bursa milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Gülseren Ala ile evli olan Efkan Ala iki çocuk babasıdır.