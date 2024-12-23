AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti

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Kongrede aday olmayacağını açıklayan Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Abdullah Özdemir oturacak. Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifası üzerine Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bağcılar'da başkanlık koltuğuna oturan Özdemir'in siyaseten hızlı tırmanışı dikkat çekti

23.12.2024 11:50  Güncelleme: 12:05
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31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan ve ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan değişim süreci devam ediyor. Partide kongre heyecanı yaşanırken, özellikle İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı da merak ediliyordu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası
Osman Nuri Kabaktepe

OSMAN NURİ KABAKTEPE "YOKUM" DEDİ

İstanbul'daki başarısızlıktan sorumlu tutulan Osman Nuri Kabaktepe, şubat ayında yapılması planlanan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe, konuyla ilgili açıklamasında "AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası
Abdullah Özdemir

KOLTUĞA ABDULLAH ÖZDEMİR OTURACAK

Kabaktepe'nin aday olmayacağını açıklamasından sonra AK Parti'de yeni İstanbul il başkanının Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yaptığı açıklamada "Bayram Bey, Osman Bey derken 5 yılda 3. İl Başkanı Abdullah Bey olacak. AK Parti'nin yeni il başkanına hayırlı olsun dilerim" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı olması beklenen Abdullah Özdemir'in hayatındaki dönüm noktası
Lokman Çağrıcı

BİR İSTİFA İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Abdullah Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifası üzerine 15 Nisan 2022 tarihinde Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmuş ve yüzde 56'ya yakın oy alarak yeniden başkan seçilmişti.

AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir; Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" alanında, Yüksek Lisans yaptı. Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda çalışarak başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, görev süresi boyunca ilçedeki gençlerin sesi oldu. 2014 yılında, AK Parti'den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde; belediye başkanlığı görevine getirilen Abdullah Özdemir, en genç belediye başkanlarından biridir. Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde; AK Parti'nin yüksek oy oranı ile seçilen Belediye Başkanı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

AK Parti\'de herkes Abdullah Özdemir\'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti

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Son Dakika Politika AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cemil Moroglu:
    insallah bu da partililere gönderdiği smste Atatürk’ü anmayı unutmaz. kabaktepe öyle yapıyordu. bir ak partili olarak yazıyorum. 8 8 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    adam bağcılarda başarılı neden düzenin bozuyorsunuz bırakmayız başkanı yapacak çok işi var. 5 4 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    onu bunu bilmem de bu güzel bı haber çok şükür 3 2 Yanıtla
  • Mesut null:
    Gidenlerin bıraktığı borçlar, kişilerin yaptığı servetler araştırılsın. Eski bir Akp li olarak bu Akp iktidarı ve çevresindekilere hiçbir inancım kalmadı. 2 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Doyan ayrılır yerıne bakşa aç gelir duzen bu 0 1 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    millet vekıllıgıne hazırlanacak kabaktepe 0 0 Yanıtla
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