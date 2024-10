AK Parti'li Çelik: Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Tabii bütün bunlardan dolayı her tarafta üzgünüz. Daha önce de bunu ifade etmiştim; siyasetin üstüne düşen görevler, infaz yasasıyla ilgili düzenlemeler olsun, diğer düzenlemeler bu çerçevede her zaman gözden geçirilecektir. Fakat Cumhurbaşkanımızın net verdiği mesaj şudur ve biz bu mesajın gereğini yerine getirmek için her ne gerekiyorsa, şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. O da şudur; kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım siyaset ve eylemlerinin 1 yılı doldurduğunu belirterek, "Bu soykırım siyaseti gerçekleşirken, bütün dünyanın gözü önünde ortaya çıkan bu tablo, uluslararası kurumlar tarafından izlendi ve gerçek, etkili bir eylemde durdurulamadı. Şimdiye kadar şehit olanların yüzde 70'i kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor. Bu çerçevede baktığımızda; katliamcı ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin, eylemlerine en acımasız şekilde devam ettiği görülmektedir. Tabii şimdiye kadar, birçok kere çeşitli kınamalar, protestolar ortaya koyuldu ama görüldüğü üzere; özellikle batı toplumlarında hükümetler ile halklar arasında çok büyük bir ayrım oluşmuş durumda. Batı toplumlarında insanlar, üniversitelerde, sokaklarda, her yaştan insan ve üniversite öğrencileri, büyük bir insanlık cephesi oluşturmaya çalışıp Gazze'ye sahip çıkarken maalesef hükümetler bu soykırımcı siyasete destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

'SİYONİST İŞGALCİLİK DÜNYANIN NEREDEYSE HER TARAFINI İŞGAL ETMİŞTİR'

İsrail'in uluslararası hukuk ve insanlığı ait değerleri karşısına aldığını kaydeden Çelik, "Bir takım batılı ülkeler; örneğin İran söz konusu olduğunda, İsrail'in İran saldırısına İran karşılık verdiğinde, 'Biz İran'a gereken karşılığı veririz' diye Netanyahu'dan daha çok Netanyahu'cu bir dille konuşuyorlar. Tabii uluslararası sistemin bu ikiyüzlülüğü, sistemin bir bakıma ne kadar çürüdüğünü gösteriyor. ve herkes topyekün, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve uluslararası hukukun çalışmasını, işlemesini engelleme yönünde bir tavır gösteriyor. O hale gelmiştir ki; bu siyonist işgalcilik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) işgal etmiştir. Bu siyonist işgalcilik, dünyanın neredeyse her tarafını işgal etmiştir. Gazze'de bir soykırım uyguluyorlar ama dünyada birçok yeri işgal etmiş durumdalar. Türkiye gibi, Cumhurbaşkanımız gibi, bu siyonist işgalciliğe karşı hakikatin sesini duyuran liderlere ve ülkelere karşı da ki bunlar çok azdır. Buna karşı da ortaya koydukları tavır, tamamen bir yalan kampanyası, hakikati örtme kampanyası üzerinden işlemektedir" diye konuştu.

'LÜBNAN İKİNCİ BİR GAZZE HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Çelik, Uluslararası hukuk ve sistemin namusu Netanyahu hükümetinin yargılanıp yargılanmamasından geçeceğini vurgulayarak, "Netanyahu ve şebekesi, yargılanıp da bu suçlarından dolayı ceza almadığı müddetçe bunun herhangi bir şekilde bir neticede olması mümkün değildir. Bu katliamlar devam eder. Lübnan'a yapılan saldırı, Lübnan'ın ikinci bir Gazze haline getirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımız başından itibaren, bunların amacının savaşı genişletmek olduğunu, savunma amaçlı bir tavır içinde olmadığını net bir şekilde ifade etti. Bir insanlık cephesinin kurulmasını ve bütün insanlığın Gazze'deki insanlığı savunan bu kardeşlerimizin yanında yer alarak, insani değerlerinin koruması gerektiğini ifade etti" değerlendirmesinde bulundu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MYK'DA GENİŞ YER AYIRDI'

Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarından dolayı üzüntülü olduklarını vurgulayan Çelik, "Son basın toplantımızdan bu yana, canımızı çok yakan bir takım şiddet olayları oldu. Bir kadın polisimiz şehit edildi. Bu gerçekten hepimizi son derece üzdü ve yaraladı. Geçtiğimiz günlerde 2 kadın cinayeti ard arda işlendi. Bir katilin vahşice öldürdükten sonra surlardan aşağı atlayarak intihar etmesine kadar gelen süreç, ayrıntısına çok girmek istemiyorum, son derece üzücü, mahşeri vicdanı yaraladı ve gerçekten bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız MYK'daki açılış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Bu MYK toplantısına girmeden önce tecavüze uğrayan Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Tabii bütün bunlardan dolayı her tarafta üzgünüz. Daha önce de bunu ifade etmiştim; siyasetin üstüne düşen görevler, infaz yasasıyla ilgili düzenlemeler olsun, diğer düzenlemeler bu çerçevede her zaman gözden geçirilecektir. Fakat Cumhurbaşkanımızın net verdiği mesaj şudur ve biz bu mesajın gereğini yerine getirmek için her ne gerekiyorsa, şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. O da şudur; kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA ŞİMDİYE KADAR BİRÇOK ADIM ATTIK'

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde kadına karşı şiddet ile ilgili açıklamalarda bulunacağını belirterek, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda şimdiye kadar birçok adım attık. Bunun her alanda, asayiş tedbirleri, yasal düzenlemeler tek başına dünyanın hiçbir yerinde yetmez, bundan nihayetinde bir sonuçtur, bir zemin oluşturur. Fakat burada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerin, toplumsal hassasiyetlerin en üst noktaya kadar çıkarılması, herhangi bir şekilde bir cezasızlık algısının, zerresinin, kırıntısının bile söz konusu olmaması için en güçlü şekilde bu mücadeleyi vermeye, üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu bakımda parti olarak; bu konularda, bu kültürel ahlaki hassasiyetleri, burada bu cezasızlık algısının herhangi bir şekilde ortaya çıkmaması için yapılacaklar konusunda görüşü olan herkesle zaten görüşmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK'

Kadına şiddet konusunda toplumda yüksek bir bilinç oluşturulması gerektiğini kaydeden Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yüksek hassasiyetlere sahip olduğunu vurguladı. Çocukların korunmasıyla ile ilgili de partisinin hassasiyetleri üst düzeyde tuttuklarını belirten Çelik, "Çocuklara dönük olarak da bir araştırma önergesi vererek, bir araştırma komisyonu kurulması için grubumuz Mecliste bir girişimde bulunacak ve bu tamamen çocukların korunmasına dönük olarak bunun gerçekleşmesi sağlanacak. Yani gerçekten acı ve üzüntü veren çok dramatik olaylar yaşadık. Kadınlarımızın her alanda güvenliğini sağlanması ve cezasızlık algısının hiçbir şekilde oluşmaması için her türlü kararını da sonuna kadar göstereceğiz" diye konuştu.

'BAZI ÇOCUK SİTELERİNE BAKARKEN, KANIM DONDU'

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, sosyal medya da şiddetin yayılması ile ilgili gündemlerinde çalışma olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Çelik, "Adres vermeden, isim vermeden şöyle bir şey ifade edeyim; Çocukların istismarı ile ilgili son zamanlarda biliyorsunuz çocuk oyun siteleri çok gündeme geliyor. Ben gerçekten bu olayların gündeme gelmesiyle birlikte bazı sitelere daha ayrıntılı bir şekilde baktım. Tabi ki hepsini kastetmiyorum fakat tam tabiri burada geçerli, kanım dondu. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Böyle bir istismar alanı nasıl serbest bırakılabilir? Bu düşünülemez. Çocukların korunması hepimizin en asli vazifesi fakat oyun sitesi adı altında, ya güvenlik açıklarından ya başka istismar alanlarının doğmasından dolayı bütün bunlar ortaya çıkabiliyor" dedi.