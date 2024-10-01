AK Parti\'li Güler: Cumhurbaşkanlığı makamına her zaman saygı duyarız

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz devletin birliğini, beraberliğini temsil eden ve milletimizin oylarıyla seçilen cumhurbaşkanın hangi partiden olduğuna bakmayız, biz o makama her zaman saygı duyarız ve her zaman da saygı duyduk. Geçmişte örnekler de vardır. Ama maalesef bazı CHP'li arkadaşlar buna çok daha ideolojik yaklaşıyorlar. Bu tavırlardan vazgeçsinler" dedi.

Abdullah Güler, TBMM'nin açılış resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, siber güvenlik ile ilgili, "Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı'na bağlı bir başkanlık düzeyinde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapı güvenliğini sağlanması, bir de bu kapsam içerisinde uluslararası bağlamda, kurum ve kuruluşları altyapısına yönelik veri güvenliğini koruması yönelik gerekli tedbirleri alma, kurumlar arasında koordinasyonu sağlama, gelişen durumlara göre gerekli etkin tedbirleri de uygulama noktasında, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olarak da bir başkanlık makamı kurulacak. Tabii buradaki esas önemli görev iletişim hatlarında güvenliği, bunun bir de tabii uzay ile ilgili kısmı var. Yani siber güvenlik teşkilatı da aynı zamanda uydu sistemlerindeki haberleşme ağı üzerinde de gerekli güvenlik tedbirleri de alınması gerekiyor. Aynı şekilde, kurum ve kuruluşlarımız, bakanlıklarımızın bilgi işlem ve veri merkezlerinin korunması noktasında gerekli koordinasyonu sağlayacaklar. Alınması gereken tedbirleri alacaklar. Koordinasyon içerisinde eğitilmesi gereken diğer kurum kuruluşlarla beraber iyi bir iş birliği sağlanması gerekecek. Teşkilatımız bu yönüyle beraber özlük ve orada çalışacak görevlerle ilgili unvan, ücret, tazminat ve diğer faaliyet taraflarıyla beraber kanuni düzenlemeye ihtiyaç olacak. Diğer taraftan da başkanlığın kurulması ile ilgili zaten anayasamızın ilgili hükümleri gereğince de Cumhurbaşkanımızın kararnamesi yeterli olacak" ifadelerini kullandı.

'BAŞKANLIK VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GÖREVLİ OLACAK'

Kurulacak yapının Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) farklı olacağını vurgulayan Güler, siber güvenlik meselesinin tüm dünyada gündem haline geldiğini kaydetti. Güler, "Önümüzdeki dönem, özellikle Lübnan'da, çağrı cihazlarında bile patlayan uzaktan kumandayla bir bomba haline geldi. Demek ki bu tür sinyallerden, bu tür iletişim kanallarından birçok durumların yaşanabileceğini görüyoruz. Hem bu tür olumsuzlukları ortadan kaldırma, zamanında tedbir alma, bütün kurum kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlama, bilgilendirme, hizmet içi eğitim gibi bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, bilgi teknolojilerinin girişimleriyle bu güvenliği iyi bir iş birliği içinde bu kuruluşumuz, bu başkanlığımız görev yapacak" diye konuştu.

'BU SAVAŞ MAKİNESİNİ KİM DURDURACAK'

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Cumhurbaşkanı, İsrail ile ilgili kapalı oturumda TBMM'yi bilgilendirebilir' çağrısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü yaptığı açıklamaları, daha önce de buna benzer açıklamalar yaptı. Yani siz sınırları belli olmayan bir devletten bahsediyorsunuz, yani İsrail şu ana kadar ki konumu neye borçlu? Sınırları belli olan bir devlet mi? Yani kurulduğu tarihte itibaren ki devlet sınırları hafızalarınızda vardır. Şu ana kadar bugün de Gazze, Batı Şeria ve Ramallah dahil olmak üzere Refah sınır kapısına kadar işgal etmediği yer kalmadı. Şimdi de Lübnan'ın güneyini karadan işgal ediyor. Bunun nereye gideceğini kestirebilir misiniz? Yani kim durduracak bu savaş makinesini?" dedi.

'HAKSIZLIK OLMAMASI ADINA ÇÖZÜM GELİŞTİRECEĞİZ'

2024 ile 2025 yılı arasındaki emekliler arasında yüzde 30'luk fark olduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Güler, "O bir iddia yani onun güncelliği yok, doğruluğu yok. Biz bu tür verilerin doğruluğunu ölçelim diye, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımızın uzmanları bir çalışma yürütüyor. Gerçek nedir? Yani bu bir iddia olarak ortaya kuruldu ama bu bir veri olarak, bir rapor olarak henüz elimizde bulunmuyor. Bu önümüzdeki günler içerisinde, bazıları çünkü sorduğumuzda her emekliliği ilgilendirmiyor, bazılarını ilgilendiriyor. Bunların sayısını, aylık bağlanma oranlarını ve ona göre enflasyon rakamlarını bir tablo olarak önümüze koyacağız. Gerçekten bir mağduriyet var mı yok mu? Bir haksızlık da olmaması adına bir çözüm geliştireceğiz. Ancak önce bu iddianın doğruluğudur, gerçekliğidir. Elimizde bir rapor olarak çıkması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP'Lİ ARKADAŞLAR BU TAVIRLARDAN VAZGEÇSİNLER'

Güler, bazı CHP'lilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna girişi esnasında ayağa kalkmamalarıyla ilgili soru üzerine, "Aziz milletimizin yüzde 52'lik oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız devleti temsil ediyor ve devletin birliğini, beraberliğini temsil ediyor. Dolayısıyla meclisimizin genel kuruluna geldiğinde de onu hem ayakta alkışlamak hem de ayakta karşılamak işin nezaket boyutuyla beraber olmasıdır. Ama maalesef bazı arkadaşlarımızın bugün de açıklamaları gördüm. 'Bir CHP'li cumhurbaşkanı olduğunda, inşallah AK Parti'li milletvekilleri de o ayağa kalkmak suretiyle gerekli saygıyı gösterirler.' Demek ki şimdiye kadar saygısızlık yapıyorlarmış, bunu anlamış olduk. Biz devletin birliğini, beraberliğini temsil eden ve milletimizin oylarıyla seçilen cumhurbaşkanın hangi partiden olduğuna bakmayız, biz o makama her zaman saygı duyarız. ve her zamanda saygı duyduk. Geçmişte örneklerde vardır. Ama maalesef bazı CHP'li arkadaşlar buna çok daha ideolojik yaklaşıyorlar. Bu tavırlardan vazgeçsinler" dedi.